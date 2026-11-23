Dört yıldız futbolcu, Alman oyuncu Jamal Musiala'yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu insani jest yaşanırken Bayern Münih oyuncusu, sağlık durumunu net olarak belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçlarını beklediği Almanya'daki bir hastanede yatıyor.

Reklam

Futbol dünyası, nörolojik durumunda iyileşme olmaması nedeniyle futbola geçici olarak ara verdiğini açıklayan Musiala'nın durumunu endişeyle takip ediyor. Alman oyuncu, son aylarda nörolojik bir sorun nedeniyle birkaç kez nöbet geçirdi ve bu durum maçlar sırasında bilincini kaybedip bayılmasına yol açtı.

Bu durum iki kez tekrarlandı. Teşhis sürecinin durumunda bir iyileşme sağlayamaması üzerine oyuncu, futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Bu zor karar, özellikle oyuncunun genç yaşı ve hem takımı hem de milli takımı için taşıdığı büyük önem göz önüne alındığında futbol camiasında büyük bir sempati uyandırdı.

Haberlere göre Musiala yeni bir aksilik yaşadı. Alman gazetesi Bild'in aktardığına göre ilaçlarında yapılan bir değişiklik, daha önce yaşadıklarına benzer yeni nöbetlere neden oldu ve bu durum futbol performansını doğrudan etkiliyor. Sahadaki düşüşü ise Bayern Münih yönetiminin durumu anlayışla karşılamamasına yol açtı.

İspanyol radyosu "Cadena SER", Alman oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Musiala'nın zorlu bir sağlık süreci geçirmesine rağmen geleceği ve sözleşmesi etrafındaki tartışmalar nedeniyle büyük baskı hissettiğini, şu anda ise performansı ya da maaşıyla ilgili tartışmalardan uzak şekilde tedaviye ve iyileşmeye odaklandığını aktardı.

Reklam Reklam

Kaynak ayrıca Madrid, Manchester, Liverpool ve Paris'ten dört yıldız olan Jude Bellingham, Erling Haaland, Hugo Ekitike ve Michael Olise'nin ziyaretinin oyuncu için büyük bir moral desteği olduğunu ekledi. Bu isimler, her türlü desteğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde vakitlerini profesyonel meslektaşlarını ziyaret etmeye ayırmayı tercih etti.

Related Topics

Uli Hoeneß, oyuncunun mevcut performansının 25 milyon euroluk mevcut maaşını hak edip etmediğini açıkça sorgularken Rummenigge de Alman oyuncunun ayrılabileceğini ima etti. Bu açıklamalar Almanya'da geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

İngiltere'den gelen haberler Hoeneß'in oyuncunun sağlık durumundan tamamen haberdar olduğunu öne sürerken Süddeutsche Zeitung, iyileşme süreci beklendiği gibi ilerlemezse sözleşmenin Bayern Münih lehine değiştirilmesine yönelik "sözlü bir anlaşma" bulunduğunu iddia ediyor. Bu da söz konusu açıklamaları şaşırtıcı kılıyor.

Reklam

Bayern Münih yönetiminin açıklamaları, FIFPro olarak bilinen Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından olumlu karşılanmadı. Birlik, Alman milli oyuncunun durumu etrafındaki tartışmalara sert bir yanıt verdi.

Birlik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Musiala'nın sağlığını ve geleceğini kamuoyu tartışmasına dönüştürmek, üzerindeki baskıyı artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Sözleşmesine ilişkin her türlü endişe, kendisiyle ve temsilcileriyle özel olarak ele alınmalıdır. Sözleşmeler uyulmak için yapılır."

Reklam

Birlik ayrıca "Sakatlık ya da performans düşüşü, kulübe önceden üzerinde anlaşılmış maddeleri yeniden gözden geçirme gerekçesi vermez, tıpkı art arda gelen üstün performansların oyuncuya otomatik olarak maaş artışı hakkı tanımadığı gibi" dedi.

Bayern Münih yönetiminin bu dayanışma eksikliği, oyuncunun profesyonel meslektaşlarının gösterdiği geniş çaplı sempatiyle çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Bellingham, Haaland ve Ekitike'nin bu güzel jesti, sosyal medya kullanıcılarından büyük bir destek ve sevgi seli gördü. Kullanıcılar, yıldızların nazik sözlerini ve bu zor günlerinde meslektaşlarına verdikleri desteği övdü.

Reklam

Herkes şimdi Musiala'nın tedavisindeki bir sonraki adımı belirleyecek tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Umut ise genç oyuncunun, meslektaşlarının ve her yerdeki taraftarlarının desteğiyle bu zorlu sağlık krizini atlatarak en kısa sürede sahalara dönmesi.