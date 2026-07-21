Başta Fas olmak üzere... 2030 Dünya Kupası'na resmen katılmaya hak kazanan 6 milli takım

Farklı 3 kıtadan 6 milli takım, futbolun ilk dünya turnuvasının başlamasının üzerinden tam bir asır geçmesini kutlayacak bu tarihi edisyonda maçların düzenlenmesi ve ev sahipliğiyle doğrudan ilişkili olmaları sayesinde, turnuvanın başlamasına tam 4 yıl kala 2030 Dünya Kupası finallerine katılımını garantiledi.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak üç milli takım, yani İspanya, Fas ve Portekiz, ortak dosyalarının dünya çapındaki en büyük futbol organizasyonunu düzenlemek üzere seçilmesinin ardından, ev sahibi ülkelere turnuvaya otomatik katılım hakkı tanıyan geleneğe uygun olarak, kıtasal eleme mücadelesine girmeye ihtiyaç duymadan finallere doğrudan katılımını güvence altına aldı.

Ev sahibi Avrupalı-Afrikalı üçlüsünün yanı sıra, Güney Amerika'dan 3 milli takım da finallerdeki yerlerini erkenden ayırtmayı başardı; bunlar Arjantin, Uruguay ve Paraguay. Ortak dosyaları turnuvanın tamamına ev sahipliği yapmayı kazanamamış olsa da, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"nın aldığı istisnai bir kararla, 1930 yılında Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen ilk Dünya Kupası edisyonunun üzerinden yüz yıl geçmesine yönelik resmi kutlamalar kapsamında bu üç ülkenin her birine birer açılış maçına ev sahipliği yapma hakkı tanındı.

Uluslararası Federasyon'un bu tarihi kararı, bir asır önce ilk dünya turnuvasının doğuşuna tanıklık eden Güney Amerika kıtasını onurlandırma çerçevesinde geliyor. Buna göre Arjantin, Uruguay ve Paraguay, turnuva geri kalan maçların tamamlanması için tamamen Avrupa ve Afrika kıtalarına geçmeden önce, kendi topraklarında birer kutlama niteliğindeki açılış maçına ev sahipliği yapacak.

Bu erken elemeyle birlikte, söz konusu altı milli takım, nihai organizasyon sistemi ve katılacak takım sayısı hâlâ Uluslararası Futbol Federasyonu koridorlarında geniş çaplı tartışmalara konu olan 2030 edisyonunda resmi olarak yer alacak ilk katılımcılar oluyor. Özellikle turnuvanın 48 takım yerine 64 takımı kapsayacak şekilde eşi görülmemiş biçimde genişletilmesi olasılığına dair ciddi önerilerin gündeme gelmesiyle bu durum daha da öne çıkıyor.