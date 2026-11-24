Spor Tahkim Mahkemesi'nin bugün, salı günü 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuyla ilgili verdiği karara sert tepkiler sürüyor. Bu kez tepki, önde gelen bir Cezayirli gazeteciden geldi.

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Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmeyle Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını iptal ederek şampiyonluğu yeniden Senegal'e verdi . Senegal, sahadaki finalde Fas'ı uzatmaların ardından 1-0 yenmişti. Karar, aylardır süren hukuki anlaşmazlığa da son verdi.

Spor Tahkim Mahkemesi bugün, salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararını iptal ettiğini açıkladı. Kurul, geçen 17 Mart'ta Senegal milli takımını finalden çekilmiş saymış ve Fas'a 3-0'lık galibiyet vermişti.

Yeni kararla Senegal, saha içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan maçın ardından Rabat'taki Prens Mulay Abdullah Stadı'nda sahada kazandığı şampiyonluğu geri aldı.

Cezayirli medya mensubu ve gazeteci Mohamed El Ouadahi ise karara büyük tartışma yaratan bir yorumla tepki gösterdi.

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beIN SPORTS'un Fransa ofisinin müdürü olan El Ouadahi, Facebook hesabından şu ifadeleri kullandı: “Beklendiği gibi Senegal milli takımı, sahada futbolla kazandığı zaferi hukuken de tescilledi. Spor Tahkim Mahkemesi'nin kararı sürpriz değil. Ancak öte yandan bu karar, başrolünde kötü ve yozlaşmış oyuncuların olduğu gülünç bir tiyatroya son verdi. Bu kişiler Afrika futbolunu karanlık dehlizlere sürükledi, bu kıtada futbolun imajını kararttı ve yalnızca emirle hareket eden kuklalar olduklarını, bu konfederasyonun da eşi görülmemiş bir yozlaşma düzeyine ulaştığını hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı.”

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El Ouadahi, sözlerini alaycı bir mesajla bitirdi: “Tek bir Afrika Kupası'nı Senegal iki kez kazandı.... Yakın değil mi heeeeeeeeeey, yoksa yok yok???”

2025 Afrika Uluslar Kupası finali krizinin ayrıntıları

Kriz, skorun 0-0 olduğu normal sürenin son dakikalarına uzanıyor. Hakem o anlarda Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncularla teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

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Senegal milli takımından bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu nedenle maç yaklaşık 10 dakika durdu. Ardından Sadio Mané devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü geri dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

Oyun yeniden başladığında Fas, şampiyonluğu garantileme fırsatı yakaladı. Ancak Brahim Díaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıda başarılı olamadı ve top kolayca kaleci Edouard Mendy'nin kucağına gitti.

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Uzatmalara giden maçta Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü kaydederek ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, takımlarının kendi sahasında kupayı kaldırmasını bekleyen Faslı taraftarları şoka uğrattı.

Olaylar bitiş düdüğüyle de sona ermedi. Bazı Faslı gazeteciler ile oyuncuları soyunma odasına geri gönderme kararı nedeniyle eleştirilen Senegal teknik direktörü Pape Thiaw arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

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Thiaw'un maç sonrası basın toplantısı iptal edildi. Thiaw ertesi gün özür dilerken Afrika Futbol Konfederasyonu, finalde yaşanan olaylar nedeniyle kendisine beş maç men cezası verdi.

Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.