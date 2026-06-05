Başrol oyuncusu, Hollanda milli takım tarihinin en tuhaf oyuncu değişikliği hakkında röportaj vermeyi reddetti

Jasper Cillessen, çok konuşulan 2014 Dünya Kupası'nı konu alan "Andere Tijden Sport" programının bir bölümüne katılmak istemiyor. Bu bilgi, sunucu Dione de Graaff tarafından Cuma günü Carrie ten Napel'in "Carrie op Vrijdag" programında açıklandı.

Program, çeyrek finalde Kosta Rika'ya karşı oynanan maçtaki dikkat çekici kaleci değişikliğini konu alıyor. O dönemki milli takım teknik direktörü Louis van Gaal, uzatmalarda Cillessen'i kenara aldı ve yerine Tim Krul'u oyuna soktu. Krul, penaltı atışlarında iki penaltıyı kurtardı ve böylece Hollanda milli takımının büyük kahramanı oldu.

Ten Napel, cuma günkü talk şovda, bu pazar yapılacak geriye dönük değerlendirmede Cillessen'e yer verilmediğini belirtti. "Farklı kanallardan birçok girişimde bulunuldu, ancak o istemiyor. Dolayısıyla neden istemediğini sadece tahmin edebiliriz," diyen De Graaff, bunun nedenini araştırıyor.

"Belki de çok acı verici olduğu için, artık bu konuyu düşünmek istemiyordur," diye Cillessen'in zihnine bir an için giren De Graaff. "Ama yine de şunu düşünüyorum: o görüntüleri tekrar izlediğimde, Krul son penaltıyı kurtardığı anda ne kadar mutlu olduğunu görüyorsunuz. O anda gerçekten koşuyor."

2014 Dünya Kupası belgeselinde Van Gaal da söz alıyor. "Cillessen penaltılarda tahminde bulunuyor. Ve tahminde bulunmamalısın. Van Gaal bundan nefret eder," diye ekliyor De Graaff. Eski milli takım teknik direktörü, Cillessen'i yerinde kalması konusunda ikna etmede "başarısız" olduğunu da vurguluyor.

De Graaff, Van Gaal'ın bununla 3-2 kazanılan Avustralya ile oynanan grup maçını kastettiğini ekliyor; o maçta Cillessen bir penaltıyı kurtaramamıştı. "Şimdi söylenen şey, Cillessen orada bekleyip penaltıyı kurtarsaydı, işler farklı olurdu. Ama o bunu yapmadı. Onlar, Krul'un Lahey blöfü gibi, cesaret ve özgüvenle gelen birini istiyorlardı," diyor De Graaff.