Başlarında Paris'in yıldızı... Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dünya Kupası öncesinde 12 oyuncuyu vatandaşlığa almayı hedefliyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını kutlama etkinlikleri, oyuncuların bu başarıyı kutlamak için ülkelerinde kalmaları ve uluslararası maç arası bittikten sonra kulüplerine dönmemeleri nedeniyle bazı Avrupa kulüpleri arasında hâlâ tartışmalara yol açıyor.

Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmak, Demokratik Kongo Cumhuriyeti için tarihi bir olaydır. Bu, 1974 yılında Zaire adıyla katıldığı turnuvadan sonra, ülkenin Dünya Kupası'na ikinci kez katılması anlamına geliyor.

Sebastien De Sabre'nin çalıştırdığı takım, birçok oyuncusu Avrupa'nın en iyi liglerinde mücadele eden geniş bir futbol yetenekleri havuzuna sahip. Mbemba, Mokau (Lille) ve Bakambu (Real Betis) dışında, Yohan Wissa (Newcastle United), Noah Sadki (Sunderland) ve Wan-Bissaka (West Ham) gibi diğer oyuncular da kadroda yer alıyor.

İspanyol "Marca" gazetesi, Demokratik Kongo Futbol Federasyonu'nun milli takımındaki eksikliklerin farkında olduğunu ve bu nedenle takımın seviyesini yükseltmek için yeni oyuncuları kadroya katmaya başladığını belirtti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımında oynamaya hak kazanan on oyuncudan oluşan bir liste olduğu ve bu oyuncuların Dünya Kupası'nda oynamak için ikna edilebileceği konuşuluyor.

Gazeteye göre bu liste şu on oyuncuyu içeriyor: Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt), Ezekiel Panzuzi (Leipzig), Samuel Mpangola (Werder Bremen), Jordi Makengo (Freiburg), Anthony Milambo (Brentford), Dylan Bakwa (Nottingham Forest), Marc Bola (Watford) ve Bradley Loko (Brest).

Bununla birlikte, Kongo Federasyonu bu oyuncu listesiyle yetinmiyor gibi görünüyor, aksine daha fazla yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Son saatlerde en çok konuşulan isim Sini Mayolo oldu ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, Kongo milli takımında forma giymeye hak kazanan genç Paris Saint-Germain orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için yasal işlemleri başlatmış görünüyor. Mayolo’nun, teknik direktör Desabre’nin takımında Dünya Kupası’nda ilk 11’de yer alması bekleniyor.

Mayolo'nun yanı sıra, Leipzig kulübünden 20 yaşındaki stoper El Chadai Bichapo'nun adı da olası bir seçenek olarak öne çıktı ve vatandaşlık görüşmelerinin iyi gittiği görülüyor.

