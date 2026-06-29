Başlarında Mezraoui’nin bulunduğu 3 Faslı oyuncu, Dünya Kupası’nda olağanüstü bir maça çıkıyor

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu için düdük çaldığında, Fas ile Hollanda arasındaki karşılaşma sadece bir futbol maçı olmayacak; bu, bir kimlik mücadelesi, özlem gözyaşları ve “ataların vatanı” ile “doğum vatanı” marşları arasında parçalanmış üç Faslı kalbin hikayesi olacak.

Nasir Mazraoui, Sofyan Amrabat ve Anas Salahuddin… Bu üç Faslı oyuncu, hafızalarında Liderdorp, Hoogezand ve Amsterdam sokaklarını yaşatarak Hollanda’nın yel değirmenlerine karşı mücadele edecek.

"Atlas Kaplanları", birçok kişinin bu turdaki en dengeli ve heyecan verici maç olarak nitelendirdiği karşılaşmada Hollanda ile karşı karşıya gelecek; ancak asıl heyecan, doğdukları ülkeye karşı Fas'ı temsil etmeyi seçen üç oyuncunun hikâyesinde yatıyor.

48 uluslararası maça çıkan Mezraoui, göçmen Faslı bir ailenin çocuğu olarak Liderdorp’ta doğdu; 76 maçta orta sahanın kaptanlığını yapan Amrabat, Hoizen’de dünyaya geldi; 11 uluslararası maça çıkan Salahaddin ise Amsterdam’da doğdu... Üç Hollanda şehri ve üç yeşil forma, şimdi turuncu renge karşı sahaya çıkacak.

Bu durum Fas milli takımı için alışılmadık bir manzara değil. “Mundo Deportivo”ya göre, Dünya Kupası kadrosundaki 26 oyuncunun 19’u Fas’ta doğmadı. Bu rakamlar, Hollanda’daki en büyük topluluklardan biri olan devasa Faslı cemaatin gerçekliğini yansıtıyor; bu cemaat, maç gecesi ikiye bölünmüş bir yürekle oturacak: Stadyumda kendi çocuklarını desteklerken, ülkelerinin milli takımı için endişelenecek.

Her açıdan olağanüstü bir gece olacak; Mezraoui, Amrabat ve Salahuddin’in, bir zamanlar komşuları ve çocukluk arkadaşlarının sevincini bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapacakları bir gece... Dünya Kupası’nın ışıkları altında, özlemin hırsla, sadakatin ise anılarla karşı karşıya geleceği bir gece.