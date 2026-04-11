Başlarında Faslı bir yıldız var... Mancini, Al Sadd'ın tüm gücünü Al Hilal maçına hazırlıyor

Katar'ın Al Sadd kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarına katılmak üzere 10 yabancı oyuncunun da yer aldığı 24 kişilik kadrosuyla Cidde'ye gidiyor.

Al Sadd, resmi internet sitesi üzerinden, bugün Cumartesi günü Cidde'ye hareket edecek kadroyu açıkladı. Takım, çeyrek final turu kapsamında Prens Abdullah Al Faisal Spor Stadyumu'nda oynanacak Suudi Al Hilal ile beklenen karşılaşmaya hazırlanıyor. Takımın, maça en iyi şekilde hazırlanmak için maçtan iki gün önce Cidde'ye varması planlanıyor.

Al Sadd ile Al Hilal arasındaki maçın galibi, çeyrek finale yükselecek ve Cidde'de oynanacak turnuvanın geri kalan kritik aşamalarında Japon takımı Vissel Kobe ile karşılaşacak.

Ziyech eleştirilerin hedefinde... Teknik düşüş ve saha dışı olaylar ortalığı kızıştırıyor

Fas ve Senegali krizinin ardından... Afrika sonsuza dek değişiyor

Ağır darbe... Bayern Münih, Real Madrid karşısında yıldızını kaybetti

Enzo Fernández Madrid'in ateşini söndürdü... Menajeri Chelsea ile olan tartışmayı sonlandırdı



İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin seçtikleri arasında bir dizi önemli isim yer aldı. Bunların başında sol bek pozisyonunda Brezilyalı Paulo Otávio, sağ kanatta vatandaşı Giovanni Henrique, oyun kurucu pozisyonunda Claudinho ve forvet pozisyonunda Roberto Firmino geliyor.

Kadroda ayrıca savunma merkezinde Faslı Romain Saïss, orta sahada Uruguaylı Agustín Soria, forvette İspanyol Rafa Mochica, sağ bekte Fransız Younes El Hannash, kanatta Hollandalı Javiero Delroson ve orta sahada Malili Mohamed Kamara yer aldı.

Kadroda ayrıca 14 Katarlı oyuncu yer aldı. Bunların başında, 2019 ve 2023 yıllarında Asya'nın en iyi oyuncusu seçilen uluslararası yıldız Akram Afif ile takım kaptanı Hassan Al-Haydos ve Katar milli takımının sağ bekçisi Pedro Miguel bulunuyor.

La Masia'dan tribünlere... Hamza Abdulkarim'e ne oluyor?

Paris Saint-Germain, Barcelona'nın hedefini ele geçirdi

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

Al Sadd'ın tam kadro listesi şu şekilde:

"Saad Al-Dosari, Meshaal Barsham, Youssef Al-Balushi, Karim Mohammed, Pedro Miguel, Roman Saiss, Ahmed Suhail, Paulo Otavio, Tariq Salman, Agustin Soria, Mohamed Kamara, Rafa Mochica, Akram Afif, Hashim Ali, Giovanni Henrique, Claudinho, Roberto Firmino, Younes El Hanash, Ali Asad, Javiero Delroson, Khokhi Boualam, Hassan Al-Hidous, Mohamed Al-Bakri, Abdullah Al-Yazidi".