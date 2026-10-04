Avrupa Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında pazar akşamı Sırbistan'da oynanan İrlanda ile Siyonist rejim arasındaki karşılaşma, İrlanda Milli Takımı'nın öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamaması sonucu 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İrlanda'nın golcüsü Troy Parrott bu maçta da parlayarak üst üste üçüncü maçında da ağları havalandırmayı sürdürdü.

Parrott, ilk yarının bitimine az bir süre kala Jimmy Dunne'ın ceza sahası içinde faul görmesinin ardından kazanılan penaltıdan İrlanda adına skoru açtı ve son 3 milli maçtaki gol sayısını 4'e çıkardı. Ancak Siyonist rejim milli takımının kaptanı Dor Peretz, ikinci yarıda Oscar Gloukh'un şutundan dönen ve Liam Scales'e çarpan topu yakın mesafeden ağlara göndererek beraberliği sağladı.

Sırbistan'daki TSC Arena'da seyircisiz oynanan maçta sonucu belirlemek için karşılıklı fırsatlar doğdu. İrlanda'nın oyuna sonradan dahil olan oyuncusu Chiedozie Ogbene, kaleci Asaf Tzur'un ustaca müdahale ettiği şutuyla tehlikeli bir fırsatı harcarken, Siyonist rejim milli takımı iki kez direk ve üst direğe takıldı.

Bu sonuçla İrlanda Milli Takımı, grupta üçüncü sırada kaldı ve gün içinde Kosova ile berabere kalan lider Avusturya'nın üç puan gerisinde yer aldı.

Karşılaşma, tartışmalı bir uluslararası arayı kapatan maç oldu. Gazze'deki savaş gerekçesiyle İrlanda'da milli takımın Siyonist rejime karşı oynayacağı iki maçtan çekilmesi yönündeki çağrılar artmış, "Maçı Durdurun" kampanyası Dublin'deki Avusturya maçından önce ve maç sırasında protestolar düzenlemişti. Ancak İrlanda Futbol Federasyonu, tarafsız sahalarda oynanan bu iki maçın yapılmasına karar verdi.

İrlandalı oyuncular protesto tavırlarını yineledi; Siyonist rejim oyuncularıyla tokalaşmaktan kaçındılar ve ulusal marşı çalınırken başlarını eğdiler. Ayrıca savaşta hayatını kaybeden tüm kurbanlar için yas tutmak amacıyla siyah pazubant taktılar. Siyonist rejim oyuncuları ise 7 Ekim 2023 saldırılarında ölenlerin anısına siyah pazubant taktı.