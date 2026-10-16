"Başlangıçta elbette biraz karmaşık oluyor. Öncesinde Julian gibi bir teknik direktörle çalıştıysanız bu bambaşka bir şey. Julian'ın güçlü yönleri vardı, Kloppo'nun da güçlü yönleri var. Ancak onun çalışma biçimi daha çok enerjiye dayanıyor; geriye koşmak, savunmaya ağırlık vermek ve var gücünüzle mücadele etmek gerekiyor. Bunu antrenmanlarda da hissediyorsunuz. Herkes var gücüyle çalışıyor ve onunla çalışmak çok keyifli", dedi Karl, DAZN'a yaptığı açıklamada.

Karl'a göre Klopp döneminde millî futbolcuların uyması gereken yeni davranış kuralları da var: "Daha fazla kural var. Örneğin yemek sırasında telefon kullanmak uygun değil. Oyuncuların o sırada birbirleriyle sohbet etmesi isteniyor. Maç günü soyunma odasında da telefon kullanılamıyor." Karl yine de "çok ama çok güzel bir hafta" geçirdiklerini söyledi.

Yazın geçirdiği ve Dünya Kupası'na katılmasına engel olan ağır kas sakatlığının ardından genç futbolcu, henüz başındaki kariyerinin şu sıralar zorlu bir döneminden geçiyor. Karl sahalara çoktan dönmüş olsa da onu geçen sezonun en büyük çıkış yapan oyuncularından biri hâline getiren seviyesine henüz ulaşamadı.

Lennart Karl, Bayern Münih ve Almanya millî takımında formsuz bir dönem geçiriyor

Karl buna rağmen yeni millî takım teknik direktörü Klopp'un yönetimindeki ilk dört millî maç için belirlediği geniş kadroda yer aldı ve Hollanda (1-1) ile Yunanistan'a (0-1) karşı oynanan ilk iki maçın ardından Karim Adeyemi'nin yerine geçti.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 12:30 RBL

"Hâlâ biraz ağrım vardı, bu yüzden ilk hafta kadroda değildim. Vücudumun formda kalması için her zaman çok çalışıyorum", diyen Karl, Klopp yönetimindeki şu ana kadarki tek millî maçına Yunanistan ile 0-0 biten karşılaşmada çıktı. Karl, bu maçta kendi görüşüne göre "iyi oynadı" (SPOX notu: 3,5).

Ancak Bayern Münih formasıyla ilk 11'de başladığı son maç için aynı görüşte olması pek olası değil. Şampiyonlar Ligi'nde Viking Stavanger ile 3-3 biten maçta on numara pozisyonunda başlayan Karl, ilk bölümdeki tehlike yaratmayan iki şutu dışında kayda değer bir katkı sağlayamadı ve devre arasında oyundan alındı (SPOX notu: 5).

Kasım ayında Klopp'un o zamana kadar çok daha daraltılmış olacak kadrosuna çağrılmak istiyorsa önümüzdeki haftalarda performansını artırması gerekiyor. Münih'te dar kadro ve yoğun maç takvimi nedeniyle Karl kaçınılmaz olarak kendini gösterme fırsatları bulmaya devam edecek. Üstelik Münih ekibinin hücum hattındaki takım arkadaşları da çeşitli nedenlerle zorlanıyor.

Stavanger'deki maçta Karl'ın yerine devre arasında oyuna giren Ismael Saibari, son bölümde tekrar oyundan çıkarıldı. Jamal Musiala hâlâ sahalara dönüşü için çalışıyor. Serge Gnabry, sakatlığının ardından eski seviyesine dönme sürecinde. Luis Diaz haftalardır tutuk görünüyor. Michael Olise ise Stavanger'de gördüğü kırmızı kart nedeniyle Arsenal'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında cezalı olacak.

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