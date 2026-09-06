Başlangıçların kralı: Alonso'nun Chelsea'si Premier Lig'de erken vurmayı sürdürüyor

Chelsea, Xabi Alonso yönetiminde bu sezon güçlü başlangıçları kendine slogan edinmeye karar vermiş gibi görünüyor. Takım, erken gol atma alışkanlığını sürdürdü ve bu kez Londra derbisinde Arsenal karşısında sahneye çıkarak sezona başlama düdüğünden itibaren güçlü girdiğini kanıtladı.

Chelsea'nin yıldızı Morgan Rogers, Arsenal karşısındaki Londra derbisinde damgasını vurmak için yalnızca iki dakika bekledi. Ceza sahasının dışından yaptığı voleyle Arsenal'in ağlarını erken havalandırmayı başaran oyuncu, bu sezon takımın savunmasının direncini kıran ilk isim oldu.





Chelsea, Premier Lig'deki ilk üç maçının hiçbirinde uzun süre beklemedi; Fulham karşısında Joao Pedro yalnızca bir dakikanın ardından skoru açarak takımına açılış haftasında mükemmel bir başlangıç kazandırdı.

Brighton'a karşı oynanan ikinci maçta ise Chelsea, ağları havalandırmak için yalnızca 4 dakikaya ihtiyaç duydu. Romeo Lavia'nın öne geçiren golüyle takım, erken hücum çıkışını sürdürdü ve bunun ilk maçta yaşanmış sıradan bir tesadüf olmadığını kanıtladı.

Bugün Arsenal karşısında ise Morgan Rogers herkesten hızlı davrandı; topu Arsenal'in ağlarına göndermek için yalnızca iki dakikaya ihtiyaç duydu. Böylece Chelsea, üç maçının da ilk dört dakikasında gol kaydetmiş oldu: Fulham karşısında birinci dakikada, Brighton karşısında dördüncü dakikada ve Arsenal karşısında ikinci dakikada.

Bu başlangıçla birlikte Chelsea, Alonso ile rakiplerine net bir mesaj gönderiyor: Takım artık Premier Lig'in "başlangıçlar kralı" haline geldi ve maç atmosferine girmek için uzun süreye ihtiyaç duymuyor. Bu da içinde bulunulan sezonun farklı olabileceğini ve hedeflerinin daha ilk dakikalardan itibaren kendini göstermeye başladığını kanıtlıyor.

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