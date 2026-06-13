Başlangıçların gerçekleri... Brezilya korkutucu bir yasaya başvururken, Fas çıkmazını aşmanın bir yolunu arıyor

Gözler, 2026 Dünya Kupası'nın 3. Grubu'nun ilk turunda Brezilya ve Fas milli takımları arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya çevrilmiş durumda. Bu maç, turnuva tarihinin en çok şampiyonluk kazanan takımı ile son yıllarda Afrika kıtasının en öne çıkan takımlarından birini bir araya getiriyor.

Maç her iki taraf için de özel bir öneme sahip. Brezilya, altıncı dünya şampiyonluğunu kazanmak için turnuvaya girerken, Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olarak elde ettiği olağanüstü başarıdan sonra tarihe adını yazdırmaya devam etmek istiyor.

Durmak bilmeyen Brezilya rekoru

Brezilya milli takımı, 1930'da turnuvanın başlamasından bu yana tüm Dünya Kupası turnuvalarına katılan tek takım olarak eşsiz rekorunu pekiştirmeye devam ediyor. 2026'daki turnuvada 23. kez üst üste yer alacak.

"Seleção", eleme turlarında en iyi performansını sergileyemese de ve beşinci sırada yer alsa da, Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti'nin tecrübesine güvenerek takımı 2002'den beri kazanamadığı dünya şampiyonluğu yarışına geri döndürmeyi hedefliyor.

Ancak Brezilyalılara Fas maçı öncesinde ekstra bir güven veren şey, Dünya Kupası açılış maçlarındaki olağanüstü sicilleri. "Squawka" istatistiklerine göre, 1934'ten bu yana turnuvadaki ilk maçlarında hiç yenilmediler.

Son 20 Dünya Kupası açılış maçında Brezilya, 17 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Bu da Fas maçı, 92 yıl boyunca süren bu tarihi seriyi 21 maça çıkarma fırsatı sunuyor.

Ayrıca okuyun:

Sessiz krizler yıldızların parlaklığını söndürüyor... Fas, Brezilya'nın kargaşasından yararlanabilecek mi?

Afrika takımları karşısında açık üstünlük

Tarihsel olarak Brezilya, Dünya Kupası'nda Afrika takımlarıyla oynadığı maçlarda büyük bir üstünlüğe sahip. 8 karşılaşmanın 7'sinde galip geldi.

Brezilya milli takımını yenmeyi başaran tek takım, 2022 Katar Dünya Kupası grup aşamasında 1-0'lık tarihi bir galibiyet elde eden Kamerun milli takımıdır.

Fas milli takımı, "Vahşi Aslanlar"ın izinden giderek, Dünya Kupası tarihinde Brezilya'yı yenmeyi başaran ikinci Afrika takımı olmayı umuyor.

Fas, başlangıçtaki kötü gidişatı kırmak istiyor

Buna karşılık, Fas milli takımı son yıllarda elde ettiği başarılı sonuçların yanı sıra 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükselmesiyle büyük bir özgüvenle turnuvaya geliyor, ancak şampiyonun kim olacağı hala belirsizliğini koruyor.

"Atlas Kaplanları"nın yaşadığı büyük atılımın yanı sıra, "Squadra"ya göre Fas milli takımını Dünya Kupası katılımlarında takip eden olumsuz bir istatistik var: Fas, Dünya Kupası'nda hiçbir açılış maçında galibiyet elde edemedi.

Daha önceki 6 katılımında Fas, 3 açılış maçını kaybetti ve 3 maçta berabere kaldı. Böylece, Dünya Kupası serüveninin başlangıcında ilk galibiyet, şu ana kadar ertelenmiş bir hedef olarak kaldı.