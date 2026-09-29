2027 Suudi Arabistan Asya Kupası'nın yerel organizasyon komitesi, turnuvanın başlamasına 100 gün kala geri sayımın başlamasıyla birlikte krallığın turnuvaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Krallık topraklarında düzenlenecek ilk turnuva olan müsabakalar 7 Ocak'ta başlayıp 5 Şubat 2027'ye kadar sürecek.

Yerel komite, tarihin en büyük Asya Kupası edisyonunu düzenlemeye yönelik devam eden çalışmalar çerçevesinde, hazırlıkların planlama aşamasından tam operasyon aşamasına geçtiğini belirtti.





Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife resmi açıklamalarında şunları söyledi: "Asya Kupası tarihinin en büyük edisyonunun tarihi yaklaşırken, turnuvaya ev sahipliği için gösterilen çabalardan dolayı krallığın liderliğine ve hükümetine, yerel organizasyon komitesine ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Şöyle devam etti: "Kıtanın en büyük futbol şölenine 100 gün kala, bu durak krallığın; stat ve tesislerin kalitesinden başlayarak taraftarlara ayrıcalıklı bir deneyim sunmaya kadar, en yüksek standartlara uygun, benzeri görülmemiş bir edisyon sunmak için plan doğrultusunda ilerlediğini teyit ediyor. Tüm hazırlıkların Ocak ayına kadar en iyi şekilde tamamlanacağından ve krallığın bu Asya futbol düğününü karşılamaya tam anlamıyla hazır olacağından eminiz."

Kendi adına konuşan 2027 Suudi Arabistan Asya Kupası yerel organizasyon komitesi İcra Kurulu Başkanı May El-Helabi ise şunları söyledi: "Müsabakaların başlamasına yönelik geri sayım başlarken tüm hazırlıklar bir bütün haline geliyor; 8 stadın hazırlanma çalışmaları katılımcı 24 milli takımı karşılamak için plan doğrultusunda ilerliyor. Bu arada 50'den fazla kuruluş, taraftarlara krallığa varış anlarından ayrılışlarına kadar ayrıcalıklı bir deneyim sunmak için tek bir takım ruhuyla çalışıyor. Bu deneyim özünde Suudi misafirperverliğini yansıtıyor ve hazırlıkların büyüklüğü bu turnuvaya yönelik hedeflerimizi, krallığın önde gelen spor etkinliklerini düzenlemedeki kapasite ve imkanlarını somutlaştırıyor."

Şöyle ekledi: "Bunu bugün sahada Cidde'de görüyoruz; krallık şu anda büyük futbol etkinliklerine ev sahipliği yapma birikimine yeni bir durak ekleyerek Körfez 27 turnuvasına ev sahipliği yapıyor."

Önümüzdeki günler ve aylarda, turnuvanın başlamasına hazırlık olarak heyecan atmosferini güçlendiren bir dizi girişim ve etkinlik devam edecek. Bunlar arasında 100 gün öncesinden itibaren hazırlığın öne çıkan duraklarını sergileyen bir film, resmi maskotun tanıtımı ve turnuvanın resmi ses kimliğinin lanse edilmesinin yanı sıra bir dizi başka girişim de yer alıyor.

2027 Suudi Arabistan Asya Kupası müsabakaları, 7 Ocak 2027'de Suudi Arabistan ve Filistin milli takımlarını bir araya getiren açılış maçıyla Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda başlayacak. Riyad, Cidde ve Hubar ile birlikte turnuvaya ev sahipliği yapacak üç şehirden biri.

24 milli takımın katıldığı grup aşaması müsabakaları 20 Ocak 2027'ye kadar sürecek, ardından eleme turları gelecek ve 5 Şubat 2027'de Kral Fahd Spor Şehri Stadı'nda oynanacak final maçına ulaşılacak.