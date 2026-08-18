Manchester United'ın takım antrenmanlarına Benjamin Sesko ve Matthijs de Ligt ikilisi tam olarak hazır bir şekilde geri döndü. Premier Lig müsabakalarının başlamasına saatler kala gerçekleşen bu dönüş, teknik ekibe son hazırlık aşamasında büyük bir moral desteği sağladı.

Hollandalı savunmacı de Ligt, geçtiğimiz kasım ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz mayıs ayında geçirdiği sırt ameliyatının ardından ilk kez tam bir antrenman seansına katıldı.

De Ligt, geçen hafta Dublin'deki takım antrenmanlarının yalnızca ilk 15 dakikasına katılmakla yetinmişti. Kendisi 30 Kasım'dan bu yana United forması giymemiş ve Dünya Kupası finallerinde yer alamamıştı.

Öte yandan forvet oyuncusu Benjamin Sesko, baldırının alt kısmındaki sakatlıktan iyileşme sürecinde olması nedeniyle hazırlık döneminin maçlarında yer alamamıştı. Ancak kulüp koridorlarında, önümüzdeki cumartesi günü sezonun açılışında Hull City ile karşılaşacak takımın kadrosunda yer alma ihtimaline dair iyimserlik hâkim.

Sesko, yaz boyunca çeşitli vesilelerle çim üzerinde bireysel antrenmanlar yaptıktan ve geçen sezon United'ın son üç maçında forma giymesine engel olan sakatlığı atlattıktan sonra, salı günü sabah seansında güçlü bir performans sergiledi.

Buna karşılık, orta saha oyuncusu Mason Mount, Stockholm'de tek golle sona eren 1-1'lik beraberlikle biten Paris Saint-Germain karşılaşmasında ayağına yapılan basma sonucu bir berelenme yaşamasının ardından antrenmanlarda yer almadı.

Kulübün içinden kaynaklar, İngiliz "The Sun" gazetesine göre, Mount'un takımın teknik direktör Michael Carrick yönetiminde oynadığı son hazırlık maçlarında Leeds United ve Milan karşısında forma giymemesine rağmen, yokluğunun bir tedbir amacıyla olduğunu doğruladı.

Transfer cephesinde ise Manchester United, yaz transfer döneminin kapanmasından önce yeni transferler yapmayı sürdürmeyi planlıyor. Kulüp en az iki oyuncu transfer etmeyi hedefliyor; zira sol bek mevkiini güçlendirmek için çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Louis Hall, yönetimin tercih ettiği seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca yeni gelen Youri Tielemans ve Andre Santos'un yanında hücum gücünü artıracak öne çıkan bir defansif orta saha oyuncusu kadroya katma isteği de bulunuyor.