Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin Batı bölgesi lig aşaması kapsamında yarın pazar günü Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanması planlanan Suudi ekibi Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Wasl arasındaki maçın ertelendiğini açıkladı; karşılaşma için yeni bir tarih daha sonra belirlenecek.

AFC, resmi açıklamasında, maçın yeni tarihini ve başlama saatini uygun zamanda duyuracağını belirtirken, erteleme nedenlerini açıklamadı ve şimdilik alternatif bir tarih de belirlemedi.

Erteleme, her iki takımın da lig aşamasındaki sonuçlarını iyileştirmeye çalıştığı bir dönemde geldi. Nassr, serüvenine bir maç kazanarak başladıktan sonra BAE ekibi Al-Ain karşısında 4-0'lık ağır bir yenilgi almış ve 3 puanla sekizinci sırada yer alıyor.

Buna karşılık Al-Wasl, ilk iki haftada Al-Qadsiah ve Al-Ahli karşısında aldığı yenilgilerin ardından puansız biçimde 14. sırada yer alarak kötü bir başlangıç yaşıyor.

Turnuva sistemine göre, Batı ve Doğu bölgelerinde ilk sekize giren kulüpler son 16 turuna yükseliyor; ardından kıta şampiyonunu belirlemek için müsabakalar eleme usulüyle tamamlanıyor.

Gelecek maçlar ALN AFC Şampiyonlar Ligi 1 14:15 ALW

Turnuvanın final aşamalarının, çeyrek finalden final maçına kadar, 23 Nisan - 1 Mayıs 2027 tarihleri arasında toplu sistemle Suudi Arabistan'da ev sahipliğinde oynanması planlanıyor.