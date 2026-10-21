Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roshn Ligi'ndeki kritik El Halic maçı öncesinde, geçtiğimiz dönemde sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan yıldız futbolcusunu yeniden kazandı.

Al Ahli, yarın perşembe günü Suudi Roshn Ligi'nin on birinci haftasında El Halic'i Cidde'deki Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri Stadı'nda konuk edecek.

Maça yaklaşık 24 saat kala Al Ahli, "X" platformundaki resmi hesabından İngiliz forvet Ivan Toney'in antrenmanlara katılmak üzere geri döndüğünü açıklayarak şu yorumu yaptı: "Başladığını tamamlamak için geri döndü."

Toney, önceki gün pazartesi oynanan ve Roshn Ligi'nin onuncu haftasında El Feyha karşısında 3-2 kazanılan maçta, karşılaşma öncesinde yaşadığı leğen kemiği sakatlığı nedeniyle Al Ahli ile forma giyememişti.

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İngiliz forvet, Cidde ekibinin bu sezonki bir numaralı yıldızı konumunda. Zira takımıyla farklı kulvarlarda 12 maça çıktı ve bu maçlarda 12 gole katkı yaptı; bunların 11'ini kendisi kaydederken 1'inde de asist yaptı.

30 yaşındaki oyuncu, 11 golle bu sezon Suudi Roshn Ligi gol krallığı sıralamasının zirvesinde yer alıyor; kendisini ikinci sıradaki Al Ittihad forveti Faslı Youssef En-Nesyri'den 4 gol farkla ayırıyor.