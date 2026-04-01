Başladı ama... Gana Milli Takımı ile Renard arasındaki müzakerelerin perde arkası ortaya çıktı

Bazı basın haberleri, Gana Futbol Federasyonu'nun Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Fransız Hervé Renard ile 2026 Dünya Kupası'nda "Kara Yıldızlar"ı yönetmesi için yürütülen görüşmelerin perde arkasını ortaya çıkardı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Renard'ın mevcut koşullar nedeniyle takımla başarıya ulaşmanın zor olduğunu düşündüğü için 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmak istediğini doğruladı.

Gazete, Gana Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'nın başlamasına iki buçuk aydan az bir süre kala, bu ay Mart ayında görevinden alınan Otto Addo'nun yerine A Milli Takım'ı yönetmesi için Fransız teknik direktörle anlaşmayı düşündüğünü belirtti.

Ayrıca okuyun... Sürpriz... Renard Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor... Ve onu bir Dünya Kupası takımı bekliyor

Ayrıca okuyun... Suudi Arabistan'a karşı tarihi bir yenilgiyle geçen... Renard'ın Gana milli takımıyla ilk döneminin hikayesi

Suudi gazetesi "Al-Youm", bu haberleri doğruladı ve Gana Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nda Fransız teknik direktörün hizmetlerinden yararlanmak için ciddi bir istek duyduğunu ortaya koydu.

Gazete, Gana Futbol Federasyonu'nun Renard'ın "Kara Yıldızlar"ı çalıştırma konusundaki tutumunu öğrenmek için menajeri aracılığıyla kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti.

Aynı zamanda, Gana Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun tutumunu beklediği için resmi müzakerelere başlamadı, özellikle de Renard'ın sözleşmesi önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar devam ediyor.

Renard'ın Afrika kıtasındaki teknik direktörlük kariyerine, 2007-2008 yılları arasında Fransız teknik direktör Claude Le Roy'un yardımcısı olarak Gana milli takımında başladığı, ancak daha sonra teknik ekibin tamamının görevden alındığı hatırlanıyor.