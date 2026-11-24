İspanya sahalarında son sözü artık hakemin düdüğü söylemiyor. Yedek kulübesi, basın toplantıları, maç öncesi ve sonrası yapılan açıklamalar, topla değil baskıyla, şüpheyle ve bağırışlarla oynanan başka bir savaşın parçası haline geldi.

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İspanyol gazeteci Manu Carreño'ya göre bu savaş oyunun özünü tehdit ediyor ve bu kez başrolde adalet arayan küçük kulüpler değil, her şeye sahip olan iki dev var: Real Madrid ve Barcelona.

Carreño, ünlü programı "El Larguero"nun yeni bölümünde alışılmış suskunluğunu bozdu ve iki devi sert ve benzeri görülmemiş bir dille eleştirdi. Carreño, iki kulübü hakemler üzerinde "sürekli baskı" kurmakla ve hakemlik sistemindeki karmaşadan ve zayıflıktan yararlanarak saha içinde ve dışında mümkün olan en fazla ayrıcalığı elde etmeye çalışmakla suçladı.

Carreño'nun açıklamaları, La Liga'da tam da sözünü ettiği tabloyu açıkça gözler önüne seren ateşli bir haftanın ardından geldi. Real Madrid, Barcelona ve Atlético Madrid zirve için mücadele ederken maçlar açık birer protesto alanına dönüştü.

José Mourinho yönetimindeki Real Madrid, Celta Vigo karşısında zorlu bir galibiyet aldı. Takımı, 89. dakikada Carlos Espí'nin attığı geç gol kurtardı.

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Bir diğer maçta Barcelona, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı heyecan verici bir galibiyete çevirdi. Atlético Madrid ise Coliseum'da ev sahibi Getafe'yi farklı yendi. Ancak haftanın gündemi sonuçlar değil, maçların etrafında yaşanan itirazlar, kartlar ve bitmek bilmeyen gerginlikti.

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Her iki maçta da Mourinho, Hansi Flick ve teknik ekipleri hoşlarına gitmeyen her karara itiraz ederken görüldü. Sarı kartlar art arda geldi ve iş, yedek kulübesinde oturan Fermín López'in hakeme karşı öfkesini dizginleyemeyerek kırmızı kart görmesine kadar vardı. López, İspanyol hakemliğini saran gerginliğin boyutunu yansıtan bir görüntüyle sahayı terk etti.

Carreño analizinde şunları söyledi: "Genelde eleştirmeye meyilliyiz ve ben hakemlik dünyasını eleştirmeyi seven biri değilim. Ancak en fazla tartışma yaratanlardan, ki burada bunlar Real Madrid ve Barcelona, eleştirilerinin dozunu biraz düşürmelerini talep etmeliyiz. Hakemler zaten yeterince baskı altında, daha fazlasını kaldıramazlar."

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İspanyol gazeteci, şu an yaşananların Barcelona'nın taraf olduğu ünlü Negreira davasından tamamen ayrı tutulması gerektiğinin altını çizdi ve şöyle konuştu: "Negreira davasından söz ediyorsak iki kulübü aynı kefeye koymak haksızlık olur, çünkü o tamamen farklı bir dosya ve bugün konuştuğumuz konuyla hiçbir ilgisi yok. O hikâyeyi burada biz ortaya çıkardık ve boyutlarını çok iyi biliyoruz."

Carreño şöyle devam etti: "Sezon başından beri yaşananlar bambaşka bir şey: yedek kulübelerinde, basın toplantılarında, maçlardan önce, sonra ve maç sırasında. Mesele tamamen, en büyük avantajı elde etmek için hakemler üzerinde kimin daha fazla baskı kurabileceği. Üstelik daha sadece 12. haftadayız."

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Carreño'ya göre asıl büyük çelişki, güçleri, tarihleri ve nüfuzları nedeniyle şikâyet etmesi gereken son kulüplerin Real Madrid ve Barcelona olması. Buna rağmen baskı kampanyasına öncülük edenler de onlar ve bunu yaparken, kendi ifadesiyle "hakemlik kurumunun zayıflığından" faydalanıyorlar.

Carreño sözlerini net bir mesajla noktaladı: "Herkesten, özellikle de Real Madrid ve Barcelona'dan beklenti çıtasını biraz düşürmelerini talep etmeliyiz. Çünkü her hakem kararının bir krize, her maçın da yeşil sahanın dışında bir savaşa dönüştüğü bu düzenle oyun devam edemez."