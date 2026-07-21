Real Madrid, son dönemde Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri ile Bayern Münih'in kanat oyuncusu Michael Olise'nin bu yaz transfer döneminde kraliyet kulübüne katılma ihtimalleri gündeme gelirken, bu ikiliyle anlaşma olasılığı konusundaki tutumunu netleştirdi.

"The Athletic" ağının aktardığına göre, Real Madrid içindeki kaynaklar, oyuncunun İspanya Milli Takımı ile sergilediği dikkat çekici performanslara ve 2026 Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülüne layık görülmesine rağmen, Rodri'nin şu anda kulübün planları arasında yer almadığını doğruladı.

Bu durum, son olarak Marca gazetesi kaynaklı olmak üzere, Rodri'nin Real Madrid forması giymeyi şiddetle arzuladığını ve yönetim kurulunun bazı üyelerinin transferin ne kadar mantıklı olduğunu yeniden değerlendirmek amacıyla kulüp başkanı Florentino Perez'e baskı yaptığını belirten son raporlara rağmen geldi.

Rodri'nin adı, özellikle oyuncunun eski kulübü Atletico ile İspanya Ligi'nde önemli bir tecrübeye sahip olması nedeniyle Real Madrid'e transfer olmakla güçlü bir şekilde anılmıştı; ancak kulüp kaynakları, İspanyol orta saha oyuncusunun mevcut transfer piyasasında Real Madrid'in planlarının bir parçası olmadığının altını çizdi.

The Athletic, Michael Olise ile ilgili olarak, Real Madrid'in tutumunun da değişmediğine dikkat çekti; zira kulüp, Fransız kanat oyuncusuyla anlaşmak için Bayern Münih ile görüşmelerin varlığını hâlâ yalanlıyor.

Kulüp daha önce, Olise'yi kadrosuna katmak için görüşmelere girdiğini yalanlayan resmi bir açıklama yapmıştı.

Ağ, oyuncuyla bu yaz anlaşılmasının Real'de şu an için uygulanabilir bir transfer olarak görülmediğini vurguladı.

Bu gelişme, Real Madrid'in teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde projesini tamamlamaya odaklandığı bir dönemde geldi. Mourinho, takımın kadrosunu yeni bir savunma oyuncusu ve ilave bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek istiyor; ancak kulüp yönetimi, transfer piyasasındaki işin büyük bölümünün tamamlandığını ve önümüzdeki aşamada önceliğin yeni transferler düşünülmeden önce bazı oyunculardan kurtulmak olacağını düşünüyor.

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