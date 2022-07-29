İnce eleyip sık dokuyan sarı kırmızılı yönetimin amacı geçmişte yapılan transfer yanlışlarını tekrarlamamak.

Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralayan Galatasaray hücum hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan sarı kırmızılı ekip, Mbaye Diagne'nin sözleşmesini ise karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Yönetim; Seferovic, Bafetimbi Gomis ve genç Eren Aydın'dan oluşan forvet rotasyonunun yeterli olduğunu düşünmüyor.

Erden Timur ne söyledi?

Galatasaray'ın Avusturya kampında konuşan Erden Timur'a göre; transferdeki gecikmenin sebebi doğru kararı verme konusunda gösterilen titizlik.

"Transferde sabırsızlığı anlayabiliyorum ama biz bu ortamda en doğru kararı vermeliyiz. Hocamız ve ekibi, gece gündüz çalışıyor. Başka analiz şirketleriyle de çalışıyoruz. Karakter analizi yapıyoruz. Bunların hepsine uyması lazım. Son 15 yılın transfer analizini yaptık. Orada yapılan yanlışları yapmamalıyız."

"Neler doğru yapılmış neler yanlış yapılmış bunları göz önüne alıyoruz. Bu isimler medyaya çıktığında olumsuz etki oluyor. Başarılı bir transfer olmuyorsa ben zarar görüyorum. Linç görsek de doğru transfere ihtiyacımız var. Önemli olan transfer sezonunun şampiyonu olmak değil."

Maaş konusunda dikkatli davranıyorlar

"Bir transferi yaparken tüm paraları ödüyorsunuz. Bir forvet söz konusu olduğunda en fazla maaşa sahip pozisyon o oluyor. Daha fazla maaş verip iki günde alabilirsiniz ve herkes alkışlar. Bundan sonraki transferlerde de aynısı yapacağız."

"Seferovic, 2.2 milyon Euro maaş alırken biz 2.3 milyon Euro maaşa ikna ettik. Dubois, 1.6 milyon Euro alırken biz 1.8 milyon Euro'ya aldık. Bunları vermeyip 2,5 milyon Euro verirsen daha çabuk alırsınız. Ama biz Galatasaray'ı düşünerek hareket ediyoruz."

"Benzer bir kalitede alternatif bir yabancı santrfor alma isteğimiz var. Gomis'i takımda düşünüyoruz. Bu sene sahaya karakterini koyan, kadroda olmasa bile destek veren bir takım kurmak istiyoruz."