Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, gelecek sezon kendi sahalarında oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çıkma umuduyla büyük transferler yapma konusunda kulübünün tutumunu açıkladı.

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2028 Şampiyonlar Ligi finali, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Son günlerde önemli bir soru gündeme geldi: Bayern Münih, Allianz Arena'da oynanacak 2028 Şampiyonlar Ligi finali öncesinde kadrosunu güçlendirmek için 100 milyon euroluk bir transfer daha yapabilir mi?

Bayern, daha önce Harry Kane'i yaklaşık 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı ve bu transfer her açıdan başarılı oldu.

Ancak Bavyera kulübünün başkanı Herbert Hainer, beklentileri abartmamayı tercih etti ve Bayern Münih'in sırf finali kendi sahasında oynamak için büyük paralar harcamaya niyetli olmadığının altını ısrarla çizdi.

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Hainer, "Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi finaline kendi stadımızda çıkmak harika bir taçlandırma olur. Yine de o gün için, hatta o sezon için milyonlar yatırmayacağımız kesin."

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Bayern yöneticisi, başka bir büyük transferi açıkça dışlamasa da kulübün Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabeti sürdürme hedefine rağmen tutarlı bir finansal stratejiyi korumanın gerekli olduğunu vurguladı.

Herbert Hainer, Bayern Münih'in bazı rakiplerine kıyasla daha kısıtlı olan mali kaynaklarını daha akıllıca bir transfer politikasıyla telafi etmesi gerektiğine inanıyor. Hainer sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'da elinde düpedüz daha fazla para bulunan kulüpler var. Bu yüzden diğerlerinden daha akıllı ve daha iyi olmak zorundayız." Bavyera kulübünün başkanı, bu stratejiyi açıklamak için Harry Kane, Michael Olise ve Luis Díaz transferlerini örnek gösterdi. Son derece karmaşık geçen bu üç transferi artık gerçek birer başarı olarak görüyor.

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Hainer, "Bu üç oyuncuyu kadromuza katmak büyük bir zorluktu ama gerçek birer başarı olduklarını kanıtladılar" diye vurguladı.

Hainer ayrıca CEO Jan-Christian Dreesen'in yanı sıra kulübün spor politikasından sorumlu Max Eberl ve Christoph Freund'un çalışmalarını da övdü.

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Bu sözler, Bayern'in herhangi bir Avrupa turnuvası için stratejisini köklü biçimde değiştirmeden uzun vadeli gelişimini sürdürmeyi amaçladığının bir teyidi niteliğindeydi.

Barcelona ve Bayern Münih, Rus yeteneği kapmak için yarışıyor

Türk ekibi Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, geçen yaz transfer döneminde takıma katılmasından bu yana sergilediği olağanüstü başlangıçla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye başladı. Yaşlı Kıta'nın yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri haline gelen oyuncuya Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisi giderek artıyor.

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21 yaşındaki Rus ofansif orta saha, Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro karşılığında Galatasaray'a katıldı ancak yeteneklerini kanıtlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymadı ve kısa sürede Türk ekibinin vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Batrakov, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçlarda dikkat çekici rakamlara ulaştı. Tüm kulvarlarda 13 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan oyuncunun bu performansı, özellikle oyun kurucu pozisyonunda görev yapması ve rakip kale önünde fark yaratabilme becerisi düşünüldüğünde, hücumdaki büyük etkisini yansıtıyor.