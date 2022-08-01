Başkan Joan Laporta, Barça Studios'un %25 hissesini 100 milyon euro'ya satıldığını açıkladı

Laporta, yeni nakit bulmak için mevcut taktikleriyle kulübün geleceğine yük olduğu için eleştirildi.

Barcelona, ​​yeni transfer edilen oyuncuları kadroya kaydetmek amacıyla finansmanını artırmak için üretim merkezinin bir kısmını 100 milyon Euro'ya sattı.

Kulüp başkanı Joan Laporta Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kulübün Barça Studios'un %25 hissesini spor ve eğlence sektöründe bir blockchain sağlayıcısı olan Socios.com'a sattığını duyurdu.

Kulüp, satışın kulübün görsel-işitsel, blockchain ve çevrimiçi ürünlerle ilgili stratejilerini "hızlandıracağını" söyledi.

Anlaşma ayrıca Barcelona'nın La Liga finansal gereksinimlerini karşılamasına ve Pazartesi günü resmi olarak tanıtılan Robert Lewandowski, Raphinha ve Jules Koundé dahil olmak üzere yakın zamanda transfer ettiği oyuncularla sözleşme imzalamasına da izin veriyor.

Kulüp, üç oyuncuya 160 milyon avrodan (163 milyon dolar) fazla para harcadı ve yakın zamana kadar finansal zorluklarla boğuşmasına rağmen, Avrupa'nın en çok para harcayan kulüplerinden oldu.

Laporta, yeni nakit bulmak için mevcut taktikleriyle kulübün geleceğine yük olduğu için eleştirildi. Barcelona, ​​önümüzdeki 25 yıl için La Liga TV haklarının %25'ini 667 milyon Euro'ya (682 milyon $) satmıştı.

Laporta, "Risk kontrol altında" dedi. Kulübü kurtarmamız ve yeni oyuncular alma imkanımız olması gerekiyor” dedi.

Borç oldukça fazla

Yönetim, suçu önceki başkan Josep Bartomeu'ya attı. COVID-19 pandemisinin etkisiyle birleşerek kulübe 1,3 milyar avrodan (1.3 milyar dolar) fazla borç bırakıldı.

Takım sahada da mücadele etti ve geçen sezon Lionel Messi'ye sözleşme veremedi ve şampiyonlukta oldu.

Chelsea tarafından da istenen Fransız defans oyuncusu Koundé, Barcelona'nın gelişmeye devam etmek için yeni projesini övdü.

Sevilla'nın eski oyuncusu, "Barça'yı seçtim çünkü kulübün çok iddialı bir projesi olduğunu açıkça görüyorum" dedi.

Barcelona, La Liga'daki ilk maçına 13 Ağustos'ta Rayo Vallecano karşısında çıkacak.