Başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini açıkladı

- Real Madrid, Fransız golcünün peşinde
- Onu kadroya kazandıracaklar
- Ancak bu yaz değil
NE OLDU? Real Madrid uzun bir süredir Kylian Mbappe ile ilgileniyor ve geçen yaz onun için girdikleri transfer yarışını Paris Saint-Germain kazandı. Fakat Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin geleceğinin İspanya'nın başkentinde olduğunu söyledi.
NE SÖYLENDİ? Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kendisine Kylian Mbappe transferini soran bir taraftara şu yanıtı verdi: "Evet Kylian gelecek ama bu yıl değil."
BÜYÜK RESİM: Real Madrid, 2021'de Kylian Mbappe için 220 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Fakat PSG, Fransız yıldızı elinde tutmayı başardı.
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