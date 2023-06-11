Başkan Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini açıkladı

Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağını itiraf etti ancak bazı şartları açıkladı.

Real Madrid, Fransız golcünün peşinde

Onu kadroya kazandıracaklar

Ancak bu yaz değil

NE OLDU? Real Madrid uzun bir süredir Kylian Mbappe ile ilgileniyor ve geçen yaz onun için girdikleri transfer yarışını Paris Saint-Germain kazandı. Fakat Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin geleceğinin İspanya'nın başkentinde olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kendisine Kylian Mbappe transferini soran bir taraftara şu yanıtı verdi: "Evet Kylian gelecek ama bu yıl değil."

BÜYÜK RESİM: Real Madrid, 2021'de Kylian Mbappe için 220 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Fakat PSG, Fransız yıldızı elinde tutmayı başardı.

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