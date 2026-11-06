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Bayern Münih Sportif Direktörü Christoph Freund, son haftalarda yaşanan tartışmaların ardından genç yıldız Lennart Karl'a bir kez daha açıkça destek verdi.

"O, diğer genç oyunculardan farklı bir karakter. Ama biz de böyle karakterler istiyoruz. Küstah, cesur ve daha önce de sık sık söylediğimiz gibi hiçbir şeyden korkmuyor. Gol atıyor, başkalarının yapmadığı şeyleri yapıyor. Saha dışında da diğerlerinden biraz farklı ama bu da işin bir parçası", diyen Freund, cumartesi günü FSV Mainz 05 deplasmanında oynanacak Bundesliga maçı öncesinde Sky'a konuştu.

Avusturyalı yönetici, "Böyle karakterlerin bulunmasını hem bir takım hem de lig için iyi buluyorum" diye ekledi: "Ama temel nokta her zaman çok çalışması. Bunu Lenny ile de tekrar tekrar konuşuyoruz ve o da çok çalışıyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda ve aylarda emeğinin karşılığını almaya ve yanıtlarını sahada vermeye devam edeceği konusunda çok iyimserim. Çünkü onun yeri orası. Aramızda olduğu için çok ama çok mutluyuz."

Salı günü Atlético Madrid karşısında alınan 2-0'lık galibiyette takımını öne geçiren golü atan ve ardından dikkat çekici gol sevinciyle yeniden tartışmalara yol açan 18 yaşındaki oyuncu, perşembe günü milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından Uluslar Ligi maçlarının kadrosuna çağrılmıştı. Freund, "Lenny'nin yeniden milli takımda olmasına sevindim. Bence bunu hak etti; orada da iyi performanslar sergiledi" dedi.

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Karl, sezonun başında uzun bir sakatlık döneminin ve Dünya Kupası dışında kalmasının ardından form düşüklüğü yaşıyordu. Ayrıca Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß de Münih ekibinin gözde genç yeteneğinden daha fazla tevazu beklediğini söyleyerek onu eleştirmişti. Genç yıldızın danışmanı Michael Ballack ise buna karşı çıkmıştı. Münih ekibinin sportif direktörü cuma günü, "Elbette son haftalar çalkantılı geçti" diyerek şunları söyledi: "Ama bizim için belirleyici olan, açıkçası Lenny'nin sahada ne yaptığı, nasıl antrenman yaptığı ve nasıl çalıştığı."