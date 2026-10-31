Atlético Madrid'in teknik direktörü Arjantinli Diego Simeone, İspanya Ligi tarihinin en çok galibiyet elde eden teknik direktörü olarak Luis Aragonés'in rekorunu eşitlemesinin ardından minnettarlığını dile getirdi ve bu başarının kulübün desteği ile oyuncuların geçtiğimiz yıllar boyunca gösterdiği bağlılık olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Simeone, İspanya Ligi tarihinin en çok galibiyet elde eden teknik direktörü olarak Luis Aragonés adına kayıtlı rekoru eşitleyerek tarihi bir başarıya imza attı.

Simeone, La Liga'da çıktığı 565 maçta 345 galibiyete ulaştı; buna karşılık 123 beraberlik ve 98 mağlubiyet aldı. Böylece 756 maçta 344 galibiyet elde eden Aragonés'in rekorunu eşitledi; bu başarı, Arjantinli teknik adamın Atlético Madrid'i yönettiği yıllar boyunca sergilediği büyük sürekliliği yansıtıyor.

Simeone, Atlético Madrid'in Levante karşısında aldığı galibiyetin ardından tarihi rekoru eşitlemesine değinerek, bu başarının yalnızca kendisine ait olmadığını, aksine kulüp içinde 15 yıl boyunca süren kolektif bir çalışmanın meyvesi olduğunu vurguladı.

Arjantinli teknik adam şunları söyledi: "Bu başarının yalnızca bana ait olduğunu düşünmüyorum, aksine ortak bir başarı. Catania'daki dönemim dışında Avrupa'da hiçbir tecrübem olmamasına rağmen Miguel Ángel Gil'in benim üzerimde düşündüğü anı hatırlıyorum. O fırsat ve o destek olmasaydı, bu aşamaya ne ben ne de bana eşlik edenler ulaşabilirdi."

Şöyle ekledi: "Oyunculara tüm teşekkür ve takdirimi sunuyorum. Onların bağlılığı ve plana uygun oynamaları benim konumumu güçlendirdi. Her maçtan sonra onlara teşekkür ediyorum; çünkü tek bir kulüpte 15 yıl kalmak kolay bir şey değil. Herkese minnettarım ve onların hepsi olmasaydı bu aşamaya ulaşamazdım."

Levante galibiyetine ilişkin Simeone, maçın zorlu ve güçlü bir şekilde başladığını belirterek, Jan Oblak'ın tehlikeli bir şutu çıkarmasının takımın rakibin zayıf noktalarını anlamasına yardımcı olduğunu, ardından Morten'in iptal edilen golü ve Grimaldo'nun golü de dahil olmak üzere maçın olaylarının peş peşe geldiğini ifade etti.

Arjantinli teknik adam, takımının ikinci yarıdaki performansını övdü ve oyuncuların ortaya koyduklarının antrenmanlardaki çalışmanın bir sonucu olduğunu vurgularken, Baena'nın vizyonunu ve Giuliano'nun hareketliliğini de takdir ederek takımın tüm oyuncularına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Lig şampiyonluğu yarışına gelince Simeone, mevcut dönemi belirleyici olarak nitelendirdi ancak yolun hâlâ uzun olduğunu, takımının yarışları maç maç ele aldığını, bu süreçte alçakgönüllü olmanın, performansı geliştirmeye çalışmanın ve oyuncular arasında uygun uyumları bulmanın gerekliliğini vurguladı.

Ayrıca takımın önceki yıllara kıyasla daha büyük kapasiteye sahip olduğuna işaret ederek, Atlético'nun son başarısını Koke'nin yokluğunda elde ettiğini, bunun da hücum kapasitesine sahip oyunculara potansiyellerini gösterme fırsatı vermede kolektif çalışmanın önemini yansıttığını belirtti.

Grimaldo hakkında ise Simeone, oyuncunun kendisiyle yaptığı bir görüşme sırasında takıma katılma isteğini sezdikten sonra kulübün onun Atlético Madrid'in oyun tarzına uygun olduğuna ikna olduğunu açıkladı ve hücum tarzının takıma rakip savunmaları delme kabiliyeti kazandırdığını belirtti.

Sözlerini, Grimaldo'nun penaltıları kullanma sorumluluğunu üstlendiğine değinerek tamamladı ve önündeki maçlarda bekleyen görevin zorluğuna rağmen bu seviyeyi sürdürmesini umduğunu dile getirdi.