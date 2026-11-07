Jamie Redknapp, Arsenal'ın zirvedeki puan farkını altıya çıkarmasının ardından Premier League şampiyonluğunu açık ara kazanacağına inanıyor. Manchester City'nin üst üste üçüncü yenilgisini almasıyla, eski orta saha oyuncusu şampiyonlara ciddi bir tehdit oluşturabilecek takım göremiyor. Redknapp, bu sezon onların en yakın rakibi olarak sürpriz bir seçim yaptı: Brighton.

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Redknapp: Arsenal şampiyonluğa rahatça ulaşacak

Arsenal, cumartesi günü Emirates'te Martin Odegaard'ın golüyle Hull City'yi 1-0 yenerek Premier League'de zirvedeki puan farkını altıya çıkardı. Ardından Manchester City, City Ground'da Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek ligde üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı. Redknapp ise Arsenal'ı durdurabilecek bir takım görmüyor.

Redknapp, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Şu anda Arsenal'ın şampiyonluğa rahatça ulaşmasından başka bir ihtimal pek görmüyorum. Henüz çok erken olduğunu biliyorum ama her alanda diğer bütün takımlardan çok daha iyi olduklarını düşünüyorum" dedi.

Redknapp'tan şaşırtıcı Brighton tercihi

Eski Liverpool ve Tottenham orta saha oyuncusu, Arsenal'a meydan okuma ihtimali en yüksek takımın artık Brighton olduğunu düşünüyor. Fabian Hurzeler'in takımı, pazar günü Brentford'ı yenerse Manchester City'yi geride bırakarak ikinci sıraya yükselecek.

Redknapp, "Bugünkü mağlubiyet ağır bir darbe. Şu anda 'Arsenal'a kim meydan okuyabilir?' diye düşündüğünüzde aklıma bir takım gelmiyor. Lig tablosuna bakarsanız, şu anda muhtemelen işaret edeceğiniz takım Brighton. Yılın başında bunu söyleyeceğimi hiç düşünmezdim" dedi.

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Redknapp: City, Forest karşısında savunmada çok fazla açık verdi

Redknapp, Manchester City'nin kanatlarda Antoine Semenyo'nun eksikliğini hissettiğini kabul etti ancak asıl sorunun Enzo Maresca'nın takımının Forest karşısında savunmada verdiği açıklar olduğunu düşündü. Redknapp'a göre bu durum, William Saliba'nın dönüşünü bekleyen Arsenal savunmasıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

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Redknapp, "Semenyo'nun eksikliğini elbette hissediyorlar. Kanatlarda onlar için önemli bir oyuncu ama bu bölgelerde hâlâ rakibe sorun çıkarabilecek oyuncuları var. Arsenal'da Saliba geri dönmek üzere. Savunmada sahip oldukları oyuncular düşünüldüğünde, Arsenal'ın [Forest karşısında] Manchester City'de gördüğümüz kadar açık verdiğini asla göremezsiniz" dedi.

Brighton, pazar günü Redknapp'ın tahminini sınayabilir

Brighton, pazar günü Brentford karşısında Redknapp'ın tahminini destekleme fırsatına sahip. Manchester City ise millî maç arasını toparlanmak için kullanabilecek.

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Redknapp, "Her takım için en kötü senaryo bu. Arsenal gibi bir takımın bugün zorlanarak da olsa galibiyet aldığını gördüğünüzde, onlara rakip olabilecek başka kimseyi göremiyorum" diye ekledi.