Başka bir transferi beklerken: Hilal, bir yabancı oyuncudan daha vazgeçiyor

Hilal, yeni sezonun başlamasıyla birlikte, mevcut yaz transfer döneminde yeni transferler için yer açmak amacıyla yabancı oyuncularından ayrılma politikasını sürdürdü.

Suudi gazeteci Hamad el-Suveylihi, Hilal'in genç Fransız kaleci Mathieu Patouillet ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetme konusunda anlaştığını, oyuncunun takımdan bedelsiz olarak ayrılacağını söyledi.

Es-Suveylihi, "Suudiye" kanalındaki "Dorina Gayr" programına yaptığı açıklamalarda, Patouillet'in ayrılığının Hilal'e onun yerine yeni bir yabancı oyuncuyla doğum tarihi kotasında anlaşma fırsatı vereceğini belirtti.

Suudi gazeteci, "Lider"in bu fırsatı değerlendirmek istediğini, özellikle Türk defans oyuncusu Yusuf Akçiçek'in ayrılması durumunda doğum tarihi kategorisinde bir defans oyuncusuyla anlaşarak bunu gerçekleştirmek istediğini ekledi.

İşin ilginç yanı, Patouillet ve Akçiçek'in geçen yaz transfer döneminde Suudi kulübüne doğum tarihi kategorisinde katılmış olmaları; kulübün ise yalnızca bir sezon sonra ikisinden de ayrılmaya karar vermesi.

Bu durum, Akçiçek'in Hilal ile hem ilk on birde hem de yedek olarak birçok maçta forma giymeyi başarmasına rağmen yaşanıyor; Patouillet ise İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi'yi yetenekleriyle ikna etmekte başarısız oldu.

Belirtmek gerekir ki Hilal, şu anda özellikle kanat ve forvet mevkilerinde birçok yabancı transferi tamamlamak için çalışıyor; Uruguaylı forveti Darwin Nunez ve Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'ün ayrılığı ise kesinleşmiş durumda.