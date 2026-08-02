Başka bir kulüple görüşme yapabilir: Borussia Mönchengladbach, Dünya Kupası katılımcısı olmadan kampa gidiyor





Borussia Mönchengladbach, yeni Bundesliga sezonu için Tegernsee’de hazırlanıyor. ABD Milli Takımı oyuncusu Giovanni Reyna ise kampta yer almıyor. Bir dönem süper yetenek olarak görülen futbolcu, “başka bir kulüple” görüşmeler yapabilmesi için izinli sayıldı.

Gladbach kulübü bunu bir açıklamayla duyurdu. Edinilen bilgilere göre söz konusu diğer kulüp Racing Strazburg. 2026 Dünya Kupası’nda Kuzey Amerika’da Paraguay’a karşı oynanan açılış maçında 4-1’lik galibiyette son golü atan Reyna’nın, görünüşe göre Bundesliga’dan Fransa’ya gitmek istediği anlaşılıyor.

Henüz 23 yaşında olan orta saha oyuncusu, 2019’da Borussia Dortmund’un altyapısına katıldı ve bir yıl sonra Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. "Bu çocuk inanılmaz derecede iyi. Dünyadaki her kulübe imza atabilirdi ama sonunda Borussia Dortmund’u seçti", kısa süre önce Athletic Bilbao’da Edin Terzic’in yardımcı antrenörü olan ve daha önce uzun yıllar BVB’de altyapı antrenörlüğü yapan Sebastian Geppert’ten, o dönemde Transfermarkt tarafından bu sözlerle alıntı yapılmıştı.

Reyna, 2025’e kadar BVB formasıyla 105 profesyonel maça çıkmış olsa da, çok sayıdaki sakatlığın da etkisiyle asıl büyük çıkışını yapamadı. 2024’ün ikinci yarısını Nottingham Forest’ta kiralık olarak geçirdikten ve ardından BVB’de de tutunamadıktan sonra, geçen yaz dört milyon euro karşılığında Borussia Mönchengladbach’a transfer oldu.

Giovanni Reyna, Borussia Mönchengladbach formasıyla kaç maça çıktı?

Aşağı Ren bölgesindeki kulüpte 19 Bundesliga maçına çıktı, ancak bu karşılaşmaların hiçbirinde 90 dakika sahada kalamadı.

Şimdi ise yeni bir ligde yeni bir başlangıç yapma fırsatı yakalıyor.

Mönchengladbach’ın, Reyna’yı düşük bir bonservis bedeliyle satmaya hazır olduğu belirtiliyor. Geçen Ligue 1 sezonunu sekizinci sırada tamamlayan Fransız ekibinde Reyna, Paraguay Milli Takımı oyuncusu Julio Enciso’nun etrafında şekillenen teknik kapasitesi yüksek bir hücum hattına katılacak ve burada güçlü yönlerini rahatlıkla ortaya koyabilir.



