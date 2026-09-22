Yönetici, Atletico ile Real arasındaki şehir derbisinin yansımalarının ardından, özellikle kulübün kendi kanalı Real Madrid TV ile kulübe yakın medya organları üzerinden dile getirilen sert eleştirilere karşı net ifadeler kullandı.

Tebas'ın öfkesinin merkezinde, onun bakış açısına göre İspanya'nın en çok şampiyon olan kulübünün çevresi tarafından sistematik şekilde yaratılan huzursuzluk yer alıyor. Tebas, "Rejimin sözcüleri ve televizyon kanalı yine aynı eski anlatıyı kurmaya başladı: sürekli komplo" diye yazdı ve şöyle devam etti: "Negreira değilse hakemdir. O da değilse uluslararası hakem olmamasındandır. Her kulübün maçları, hem uluslararası hakemler hem de uluslararası olmayan hakemler tarafından yönetilebilir. Hiç kimsenin kendi hakemini seçme hakkı yok."

Yönetici, özellikle Real'in ligi doğrudan hedef alan bir açıklamasına sert şekilde karşı çıktı. Hakemlerin sözde "ekmeklerini kazandıkları işe" zarar verdiği yönündeki iddiayı Tebas kesin bir dille reddetti. Tebas, "Tam olarak ne talep ediliyor? Maçların gelirlere, TV reytinglerine ya da kulüp armasına göre mi yönetilmesi isteniyor? Rekabette eşitliği anlama biçimi bu mu?" ifadelerini kullandı.

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LaLiga başkanı, Real Madrid'e yönelik hangi eleştirileri dile getirdi?

Tebas, Blancos'un tüm ligin belirleyici temelini oluşturduğu yönündeki iddiasını da yanıtsız bırakmadı: "Real Madrid, LaLiga için son derece büyük önem taşıyor ama onsuz LaLiga'nın hiçbir değerinin kalmayacağını iddia etmek, diğer kulüplere, onların taraftarlarına ve tarihlerine karşı küçümseme göstergesidir. Bu rekabet kimseye ait değil."

LaLiga patronu, Madrid ekibinin sert söyleminin arkasında takımın sportif eksiklerini örtmeye yönelik bir dikkat saptırma hamlesi olduğunu düşünüyor. Tebas, "Hakemlerin Real Madrid'e karşı yönlendirildiğini iddia etmek, başka bir galakside yaşamak demektir. Bu anlatı, sezonun bu ilk maçlarında açıkça görülen başka eksiklikleri gizlemek için bahane olarak kullanılıyor" dedi ve şöyle devam etti: "Sahada olanları açıklamak yerine bir komploya işaret etmek daha kolay... Ve benim duruşum görevime bağlı değil: Bir hakem hatası komployu kanıtlamaz, yıllar boyunca tekrar etse bile bu onu gerçek yapmaz."

Açıklamasının sonunda lig başkanı, Real'in yöneticileri ve taraftarlarına açık bir mesaj gönderdi: "GÖZ BAĞINI ÇIKARIN! Daha eylül ayındayız ve şimdiden ligin manipüle edildiğini iddia ediyorlar. Sağduyulu hiç kimse artık bu eski bahaneye inanmıyor."