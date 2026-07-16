"Başını belaya sokmak"... Rooney, Arjantin'e karşı yaşanan geri dönüşün ardından Tuchel'i sanık sandalyesine oturtuyor

Eski Manchester United yıldızı Wayne Rooney, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenildikten sonra, İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'e sert eleştiriler yöneltti.

Rooney, Thomas Tuchel'in savunma değişiklikleriyle "başını belaya soktuğunu" vurguladı.

İngiltere milli takımı, 85. dakikaya kadar Arjantin karşısında önde gidiyordu ancak maçın son dakikalarında çöktü ve 2-1 mağlup oldu.

Anthony Gordon 55. dakikada skoru açmayı başardı; bunun ardından teknik direktör Tuchel, rakibe karşı savunmasını sıkılaştırmaya çalıştı.

İngiltere teknik direktörü, 72. dakikada Gordon'un yerine Ezri Konsa'yı oyuna soktu, ardından da sakatlanan Reece James ve Declan Rice'ın yerine Dan Burn ve Niko O'Reilly'yi oyuna dahil etti.

Tuchel'in yaptığı değişikliklerle ilgili olarak Rooney, "The Sun" gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Kendimizi çok iyi bir konuma getirmiştik ama ne yapacağımızı bilemedik."

Ve şöyle devam etti: “Geriye çekildik ve onların bize baskı yapmasına izin verdik. Bizi baskı altına aldılar ve takım çöktü. İlk golü attıkları anda, ikinci golü de atmaları kaçınılmazdı.”

Şöyle devam etti: “Skor üstünlüğü yakaladığınızda, bu üstünlüğü korumalısınız. Bir gol öndeydik, sonra geriye çekildik, değişiklikler yaptık ve beş ya da altı savunmacıyla oynadık. Messi ve Arjantin’in size saldırmasına izin verirseniz, başınıza bela alırsınız.”

Enzo Fernández 85. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir gol attı, Lautaro Martínez ise 92. dakikada kafayla skoru belirledi.

Tuchel, 96. dakikada Ivan Toney ve Marcus Rashford’u oyuna soktu, ancak iş işten geçmişti.

Rooney şöyle devam etti: “Bu taraftarlar buraya gelmek için çok para harcadılar. Bu maçtan daha fazlasını bekliyordum. Arjantin dünya şampiyonu. Bunun fark yaratacağını biliyorduk.”

Ve şöyle devam etti: "Yaptığımız değişiklikler işe yaramadı. Çok hayal kırıklığına uğradık. Bazen bu tür turnuvaları kazanmak için biraz şansa ihtiyacınız olur."