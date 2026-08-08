Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin, hastalıkla verdiği mücadelenin ardından 68 yaşında Rosario kentinde hayatını kaybettiği haberinin gelmesiyle Arjantin futbol camiasına hüzün çöktü.

Başta "Infobae" sitesi ve "Olé" gazetesi olmak üzere Arjantin basınındaki haberler, tango kaptanına dair bu üzücü ölüm haberini bugün cumartesi günü erken saatlerde yayımladı.

Arjantin kulüpleri Newell's Old Boys ve Rosario Central ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu "CONMEBOL", Jorge Messi için başsağlığı mesajları yayımlarken, bu zor anlarda Arjantin Milli Takımı kaptanına ve ailesine destek ve taziye mesajları iletti.

CONMEBOL'den Messi'ye ve ailesine taziye

CONMEBOL, resmi hesabından yayımladığı mesajda şöyle dedi: "CONMEBOL, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'nin vefatından dolayı derin üzüntü duymaktadır."

Kıta konfederasyonu şunları ekledi: "Bu derin hüzün anında Lionel'e, ailesine, dostlarına ve sevdiklerine saygı ve muhabbetle eşlik ediyoruz. Allah rahmet eylesin."

Newell's Old Boys, Messi'nin en büyük destekçilerinden birini andı

Newell's Old Boys kulübü de kendi payına Jorge Messi için başsağlığı dilerken, Arjantinli yıldızın babasının taraftarı olduğu kulüple özel bağını ve oğlunun kariyerinde başlangıcından itibaren oynadığı büyük rolü andı.

Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Newell's Old Boys kulübü, Rosario kentinde 68 yaşında hayatını kaybeden Jorge Messi'yi derin üzüntü ve teessürle uğurluyor."

Kulüp, Jorge'nin "Newell's'in tanınmış bir taraftarı, bir iş adamı ve Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Andrés Messi'nin babası" olduğuna dikkat çekti.

"Kariyerini destekleyen temel dayanaktı"

Newell's, Jorge'nin eşi Celia Cuccittini ile birlikte oğlunun kariyerinde oynadığı rolü övdü ve onun, Messi'nin ilk adımlarından dünya futbolunun zirvesine ulaşmasına kadar ardında duran en önemli kişilerden biri olduğunu belirtti.

Kulüp şunları söyledi: "Jorge, eşi Celia Cuccittini ile birlikte Lionel'in kariyerini vizyonla, disiplinle ve muhabbetle destekleyen temel dayanak ve kişiydi."

Ve ekledi: "Onun sürekli varlığı ve perde arkasındaki liderliği, Lionel'in Malvinas'taki başlangıcından dünya futbolunun zafer zirvesine ulaşmasına kadar attığı her adımı desteklemekte iki temel unsurdu."

Newell's, Jorge'ye dokunaklı bir mesaj yönelterek Messi ailesinin Arjantin kulübüyle olan bağına atıfta bulundu ve şöyle dedi: "Ona bu renklerin sevgisini öğrettiğin için teşekkür ederiz."

Kulüp açıklamasını Celia'ya, Lionel'e ve kardeşleri Rodrigo, Matías, María Sol'a ve tüm aile fertleri ile yakınlarına bir taziye mesajı ileterek noktaladı ve ardından Jorge Messi'yi dokunaklı sözlerle uğurladı: "Sonsuza dek elveda, leproso."

Ayrıca çeşitli kulüplerden ve spor kuruluşlarından taziye mesajları peş peşe geldi. Rosario Central kulübü, Jorge Messi'nin vefatından dolayı derin üzüntüsünü dile getirerek bu acı dolu anda Lionel Messi'ye, ailesine ve tüm yakınlarına saygı ve taziye duygularını iletti; merhuma huzur ve barış diledi.

Fransa Ligi'nin İngilizce resmi hesabı da Messi'nin babası için başsağlığı diledi; Messi'ye, ailesine ve sevdiklerine dayanışma duygularını ifade ederek Arjantinli futbol yıldızının babasının 68 yaşında vefatının ardından en içten taziyelerini sundu.

Messi'nin babası: Bir efsanenin yaratılış yolculuğunda ortak

Jorge Messi'nin oğlunun hayatındaki önemi, sadece babası olmasının çok ötesine uzanıyordu; zira o, oğlunun futbol kariyerinin en önemli destekçilerinden biriydi ve profesyonel kariyeri boyunca uzun dönemler onun işlerini yönetme ve birçok önemli müzakerede onu temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

Jorge, Messi'nin ilk yıllarından itibaren yanında yer aldı; öyle ki Rosario'dan gelen bu çocuğun yeteneği, sonradan futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birine dönüştü ve Arjantin ile 2022 Dünya Kupası'nı kazanmaya kadar uzandı.

Jorge, birçok vesileyle oğlunun yeteneğinden söz etmiş, onun topla olağanüstü başa çıkma yeteneğine hayranlığını dile getirmiş ve başlangıçta Lionel'in bu dünya çapındaki seviyeye ulaşmasını beklemediğini vurgulamıştı.

Belirtmek gerekir ki, bu ana kadar Messi ailesi ölüm haberini teyit eden herhangi bir resmi açıklama yapmadı.