Üst üste gelen sakatlıklar, Fransız yeteneği Désiré Doué'nün yokluğuyla yeni bir darbe alan PSG'yi zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Bu durum, Paris ekibinin yaklaşan ara transfer dönemindeki hamlelerine dair soru işaretlerini artırıyor.

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Anında katkı sağlayabilecek bir alternatif arayışı ile takımın hedeflerine uymayan bir transfer için acele etmeme arasında, İspanyol basınında birçok isim konuşulmaya başlandı. Bunların bir kısmı gerçekçi görünürken bir kısmı da inanması güç, sürpriz nitelikte.

Doué'nün sakatlığı, Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'nın yokluğuyla aynı döneme denk geliyor. Bu durum takımın hücum seçeneklerini ciddi bir sınavla karşı karşıya bırakırken, sportif yönetimin uygun bir transferi bitirme konusunda yaşayabileceği zorluklara rağmen PSG'nin ocak ayında transfer piyasasına girme ihtimalini güçlü biçimde gündeme getiriyor.

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, ara transfer döneminde yeni oyuncu alma ihtimaline kapıyı kapatmadı; ancak kulübün kararlarını sakatlıkların baskısı altında ya da yalnızca eksikleri telafi etmek için vermeyeceğinin de altını çizdi.

Enrique, Nice maçının ardından şunları söyledi: “Transfer piyasasında her zaman tüm ihtimallere açığız, ancak bu, sakat bir oyuncu üzerinden olmayacak.”

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Teknik direktörün sözleri, transfer piyasasına yaklaşımındaki felsefesine bağlılığını yansıtıyor. Enrique, sadece geçici bir boşluğu doldurmak için oyuncu almak istemiyor; aşırı mali yük altına girmeden takımın projesine hızla uyum sağlayacak teknik kapasiteye sahip bir isim arıyor.

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Paris yönetiminin karşısındaki asıl çıkmaz, büyük yetenek, uygun fiyat ve anında katkı sağlama becerisini bir arada barındıran bir oyuncu bulmak. Bu denklem, özellikle kulüplerin mali taleplerinin genellikle yükseldiği ocak piyasasında hiç de kolay değil.

İbrahim Maza adaylar listesinin başında

İspanyol basını, PSG'nin hesaplarına girebilecek bir dizi ismi konuşmaya başladı; ancak bunların hepsi Fransız kulübünün fiili müzakereleri ya da resmi girişimleriyle bağlantılı değil.

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Fransız sitesi Foot Mercato'nun İspanyol gazetesi Sport'tan aktardığına göre, listede birçok genç yetenek yer alıyor. Listenin başında, birkaç hafta önce Kvaratskhelia'nın sakatlanmasının ardından da adı Paris ekibiyle anılan Bayer Leverkusen'in Cezayirli yıldızı İbrahim Maza bulunuyor.

Doué'nün yokluğuyla sakatlık krizinin yeniden alevlenmesi, Cezayirli oyuncunun adını tekrar gündeme taşıdı. Maza, birden fazla hücum mevkisinde görev yapabilen umut vadeden isimlerden biri olarak görülüyor; ortaya koyduğu teknik kapasite de onu birçok Avrupa kulübünün radarına soktu.

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Listede ayrıca Monaco'dan Paris Brunner, Real Betis'in yıldızı Abde Ezzalzouli ve Alman ekibi Köln'ün genç yeteneği Said El Mala da bulunuyor.

Ancak bu oyuncuların transfer edilme şansı farklılık gösteriyor. Le Parisien'in aktardığına göre Brunner, PSG'nin planlarında yer almıyor ve Monaco ile sözleşmesini uzatmaya da yakın.

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Abde Ezzalzouli ise Real Betis'te etkileyici performanslar sergiliyor. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak tahmin edilen oyuncunun sözleşmesi 2019'a değil, 2029'a kadar sürüyor. Said El Mala ise bu büyüklükte bir deneyim için gerekli tecrübeden yoksun olsa da geçen sezon Bundesliga'nın en dikkat çekici keşiflerinden biri oldu.

Büyük isimler: PSG herkesi şaşırtacak mı?

Önerilen isimler bunlarla sınırlı kalmadı. Carrusel Deportivo programı, aralarında Leipzig ikilisi Brajan Gruda ve Antonio Nusa, Como'dan Assane Diao, Atletico Madrid'in yıldızı Ademola Lookman ve Athletic Bilbao'nun kanat oyuncusu Nico Williams'ın da bulunduğu başka bir oyuncu grubunu açıkladı.

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Ancak en büyük sürpriz, hücum hattını güçlendirmek için olası seçenekler listesinde Arjantinli Julian Alvarez, Kolombiyalı Luis Diaz ve Brezilyalı Vinicius Junior gibi birinci sınıf isimlerin yer alması oldu.

Teknik ve mali değerleri ile kulüplerini sezon ortasında bu oyunculardan vazgeçmeye ikna etmenin zorluğu düşünüldüğünde, bu isimler ara transfer dönemi için gerçekçi hesapların uzağında görünüyor.

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En önemli soru ise şu: PSG, Doué ve Kvaratskhelia'nın kaybını telafi edecek olağanüstü bir transfere imza atabilecek mi, yoksa Luis Enrique beklemeyi ve mevcut seçeneklere güvenmeyi mi tercih edecek? Kesin olan bir şey var: Ocak 2025'te Kvaratskhelia'nın 70 milyon euro karşılığında kadroya katılması senaryosunu tekrarlamak kolay bir iş olmayacak.