Xavi Hernández, salı öğleden sonra Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldı. Bu görevdeki ilk basın toplantısında izleyicilerin hemen dikkatini çeken bir nokta var: İspanyol çalıştırıcının İngilizceyi birçok kişiye göre gayet iyi konuşması. Kısa süre içinde de Ajax Teknik Direktörü Míchel Sánchez ile kıyaslanmaya başlandı.

De Telegraaf muhabiri Jeroen Kapteijns da farkı görüyor. X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni teknik direktör Xavi Hernández, en azından İngilizce konuşurken Ajax Teknik Direktörü Míchel'den katbekat daha rahat ifade ediyor kendini. Bu, iletişim açısından büyük bir artı" diye yazdı.

Bir başka izleyici de Xavi'nin dil konusunda pek zorlanmadığını görüyor: "Gazeteciler İngilizce konusunda Xavi'den daha çok zorlanıyor."

Yeni teknik direktör, İngilizce hakimiyetinin yanı sıra tavrıyla da hemen etkileyici bir izlenim bıraktı. William-James, X hesabında "Xavi'nin hemen bir karizması var, bunu görmek güzel" diye yazdı.

Xavi, basın toplantısına Hollanda ile bağını vurgulayarak başladı. "Bildiğiniz gibi bu ülkeyle çok bağlantım var. Bugünkü hissim, futbolun üniversitesine gidiyormuşum gibi. Oyunculuk kariyerimde de teknik direktörlük kariyerimde de çok şey öğrendim" dedi Katalan çalıştırıcı.

Teknik direktör daha sonra mevcut Hollanda kadrosuna duyduğu güveni dile getirdi. "Kişisel olarak ben bu nesle çok inanıyorum. Bildiğiniz gibi çok sayıda yeteneğimiz var ama benim için en önemlisi bir takım, bir grup ve büyük bir aile yaratmak ki böylece iyi rekabet edebilelim."

Xavi, istediği oyun tarzı konusunda da hemen hiçbir şüpheye yer bırakmadı. "Futbol açısından çok cesur bir takım olmak, maça hükmetmek ve topla oyunun inisiyatifini almak istiyoruz. Aynı zamanda hedefimiz, herkese tutku, arzu ve hırs taşıyan bir takım izletmek. Bu benim için bir teknik direktör olarak çok önemli."







