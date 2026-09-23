Basın toplantısı bir anda Driessen ile Van Dijk arasında büyük bir tartışmaya dönüştü: "Normalde oldukça nazik olursun ama şimdi..."

Virgil van Dijk, Çarşamba sabahı Zeist’te bulunan basın mensuplarına sert çıktı. Hollanda Milli Takımı kaptanı önce Noa Vahle ile, ardından Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam ve Valentijn Driessen ile tartıştı.

Van Dijk ilk olarak Vahle’ye karşı sertti. Ona, Dünya Kupası’nda Fas’a karşı beş savunmacıyla oynama fikrinin kendisine ait olduğu yönündeki iddianın “tam bir saçmalık” olduğunu söyledi. Van Dijk’a göre bu durum geçen yaz onun meslektaşları tarafından “ima edildi”.

Wijffels ve Krabbendam ile yaşanan dostane olmayan atışmaların ardından sıra, sert giren Driessen’e geldi.

“Virgil, bu biraz angarya gibi değil mi? Bugün biraz huysuzsun. Normalde iyi bir adamsındır” sözleriyle söze giren isim De Telegraaf’ın futbol şefi oldu.

“Bazen bazı şeylerin söylenmesi gerekir. Sürekli bütün bu zırvaları dinleyemem” diye yanıt verdi Van Dijk. Driessen ise, “Açık da olabilirsin, değil mi? Çok kısa cevap veriyorsun” diye karşılık verdi.

Van Dijk bunun üzerine, “Bu burada bir sohbet değil. Basın toplantısında sadece soru sorman gerekiyor” dedi. Driessen ise, “Kısa cevap veriyorsun. Normal şekilde yanıtlayabilirsin, değil mi?” karşılığını verdi.

Van Dijk ardından, “Birçok medya kuruluşuyla hiçbir sorunum yok ve hiç olmadı ama dünyaya saçmalıklar yayılırsa buna ne yapabilirim ki?” dedi.

Driessen de buna karşılık, Van Dijk’ın o saçma söylentiler konusunda gidip sorumlu medya kuruluşlarıyla konuşması gerektiğini söyledi. Liverpool kaptanı ise konuşma kesilmeden hemen önce, “Şu anda zaten onlarla konuşmuyor muyum?” dedi.