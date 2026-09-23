Virgil van Dijk, Çarşamba sabahı Zeist’te hazır bulunan medyaya sert çıktı. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanı önce Noa Vahle ile, ardından Maarten Wijffels, Martijn Krabbendam ve Valentijn Driessen ile tartıştı.

Van Dijk ilk olarak Vahle’ye karşı sertti. Ona, Dünya Kupası’nda Fas’a karşı beş savunmacıyla oynama fikrinin kendisine ait olduğu yönündeki iddianın “tam anlamıyla saçmalık” olduğunu söyledi. Van Dijk’a göre bu, geçen yaz onun meslektaşları tarafından “ima edilmişti”.

Wijffels ve Krabbendam ile yaşanan tatsız atışmaların ardından sıra, sert bir giriş yapan Driessen’e geldi.

“Virgil, bu biraz angarya gibi değil mi? Bugün biraz aksi gibisin. Normalde hoş bir adamsındır”, diye söze girdi De Telegraaf’ın futbol şefi.

Van Dijk, “Bazen bazı şeylerin söylenmesi gerekir. Sürekli bu saçmalıkları dinleyemem” diye yanıt verdi. Driessen ise, “Açık da olabilirsin, değil mi? Aşırı kısa cevap veriyorsun” diye karşılık verdi.

Van Dijk ardından, “Burada bir sohbet yok. Basın toplantısında sadece soru sormalısın” dedi. Driessen ise, “Kısa cevap veriyorsun. Normal şekilde yanıtlayabilirsin, değil mi?” ifadelerini kullandı.

Van Dijk daha sonra, “Birçok medya kuruluşuyla hiçbir sorunum yok ve hiç olmadı da, ama ortalığa saçmalıklar atıldığında buna ne yapmam gerekiyor?” diye konuştu.

Driessen, o zaman Van Dijk’ın bu saçma söylentilerden sorumlu medyayla gidip konuşması gerektiğini söyledi. Liverpool kaptanı ise konuşma kesilmeden önce, “Şu anda zaten onlarla konuşmuyor muyum?” dedi.



