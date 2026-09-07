Sezonun şu ana kadarki üç maçından da yenilgiyle ayrılan eski Real Madrid teknik direktörü, Londra ekibiyle şu anda puan tablosunun 19. sırasında yer alıyor. Sadece averajı iki gol daha kötü olan lige yeni yükselen Coventry, daha da kötü bir sezon başlangıcı yaşadı.

Fulham, kulüp tarihinde daha önce yeni bir sezona sadece üç kez üst üste mağlubiyetle başladı. 1951/52 ve 2020/21 sezonlarında da ilk üç Premier League maçını kaybetti ve her iki durumda da sezon sonunda ikinci lige düştü.

Geçen hafta sonu Crystal Palace'a karşı alınan son 2-3'lük yenilginin ardından, Arbeloa'nın anavatanı İspanya basını da sonunda alarm vermeye başladı. AS gazetesi 43 yaşındaki teknik adam için bir "drama" diye yazarken, Marca şu başlığı attı: "Bu, 'Arbeloa dönemi' için bir başlangıç değil."

Buna karşın Fulham teknik direktörü tabloyu henüz o kadar dramatik görmüyor ve Palace yenilgisinden kendi bakış açısına göre sorumlu olan talihsiz koşullara işaret ediyor: "Kendime çok güveniyorum. Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik."

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Alvaro Arbeloa, FC Fulham'ın teknik direktörü olarak ne kadar süredir görev yapıyor?

Aslında Fulham, Londra'daki şehir rakibine kıyasla 90 dakikanın sonunda belirgin şekilde daha yüksek bir xG değerine sahipti (3,14'e 1,97), ancak Cottagers çok fazla net fırsatı harcadı. Özellikle ilk yarıda Palace'a karşı açık bir üstünlük kurdu.

Arbeloa, görevden alınan Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid'de devam etmesine izin verilmemesinin ardından, Fulham'daki görevine ancak geçen yaz başlamıştı.