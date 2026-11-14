Metropolitano'da oynanacak kritik Uluslar Ligi maçında İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelmeden önce gerilim yükselirken Thomas Tuchel, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'ye sert yanıt verdi. Irkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin sözlerinin de la Fuente'ye aktarılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren İngiltere teknik direktörü ile mevkidaşı arasında kamuoyu önünde sert bir tartışma yaşandı.

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Tuchel medyanın yarattığı söyleme öfkeli

İngiltere'nin İspanya ile oynayacağı kritik maç öncesinde, iki teknik direktör arasında ırkçılığa ilişkin yaşanan söz düellosu gündemin önüne geçti. Tuchel, İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “Evet, bu çok önemli. Çünkü çok kibar bir şekilde bir soru sordum ve siz hemen gidip teknik direktörünüze bunu söylediğimi aktarıyorsunuz. Bir soruya kibarca yanıt verdim. Irkçı bir eylem yaşanmasını asla beklemem. Soyunma odası, ırkçılığın en az olduğu yerdir. Olmaması gereken tam da bu ve basının yaptığı da bu.”

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir mesaj verdim. Ama çarpıtılan mesaj da bu oldu. Her zaman saygılı bir ortam beklerim. Elbette taraftarların takımlarını desteklemesini umuyorum ama hiçbir yerde ırkçılık beklemiyorum. Bu tür eylemlere karşı ilk ayağa kalkan ben olurum. Bana böyle bir şey yaşanırsa ne olacağını sorduklarında, ilgili protokolü açıklayacağımı söyledim. Hepsi bu. Ama yarın her zaman yaptığı şeyi yapacak ve birleştirecek.”

İspanya'nın üstünlüğüne son verme hedefi

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Sahada ise uluslararası futbolda başarının ölçütü hâline gelen İspanya ile karşılaşacak İngiltere'yi büyük bir mücadele bekliyor. De la Fuente, İspanya'yı tarihî bir başarı serisine taşıdı ve kısa süre önce kadrosunun profesyonel sorumlulukların ötesinde bizi birleştiren bir aile duygusuna sahip olduğunu belirtti. Tuchel de İspanya'nın son dönemde kazandığı çok sayıda kupa ve Uluslar Ligi'ndeki olağanüstü istikrarının ardından şu anda neredeyse “yenilmez” göründüğünü kabul ederek karşılarındaki görevin büyüklüğüne dikkat çekti.

Avrupa şampiyonu İspanya'nın yarattığı gözdağına rağmen Tuchel, kadrosunun sürpriz bir galibiyet alabilecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor. İki takımın Wembley'deki önceki karşılaşmasında farkın az olmasını, aradaki mesafenin kapandığının kanıtı olarak gösterdi. Eski Chelsea teknik direktörü, maç öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İspanya yenilmez görünüyor. Etkileyici bir seri yakaladılar. Çok sayıda kupa kazandılar. Bu seriye son verip onları yenmeye çalışacağız. Dünya futbolunun iki büyük gücü karşı karşıya gelecek ve biz iyi bir dönemdeyiz. Wembley'de bunu başarmaya yakındık” dedi.

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Kane ve Bellingham'ın liderlik rolleri

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İngiltere'nin gücünü gösterecek bir galibiyet alma umutlarının merkezinde, bu sezon kulüp futbolunun en üst düzeyinde performans sergileyen Harry Kane ve Jude Bellingham var. Tuchel, Ballon d'Or gibi bireysel ödüllerin önemini bir kenara bırakarak bu yıldızların takıma nasıl katkı sağladığına odaklandı.

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Tuchel, İngiltere'nin büyük turnuvalarda dünyanın en güçlü millî takımlarını yenmek için aşması gereken zihinsel engellere de değindi. “İngiltere formasının ağır geldiğini” kabul etti ancak takımının yakın gelecekte büyük bir kupa kazanabileceğinde ısrar etti. Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “O çok önemli. Örnek olarak liderlik eden, herkes için rol model olan biri. Oyunun farklı bölümleri arasında bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor. Topu rakip yarı sahaya taşımada büyük rol oynuyor. Evet, elbette büyük bir turnuva kazanabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünya Kupası'ndan önce de buna inanıyordum, sonrasında da inanmaktan vazgeçmedim. Yarı finalde elenmek herkes için acı vericiydi ama gelişmeye devam etme isteğimiz var.”