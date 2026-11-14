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England Men Training & Press ConferenceGetty Images
Mohamed Saeed
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“Basın böyle yapıyor!” İngiltere'nin İspanya ile Uluslar Ligi'ndeki karşılaşması öncesinde Thomas Tuchel, ırkçılık protokolü tartışmasında Luis de la Fuente'ye karşılık verdi

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Metropolitano'da oynanacak kritik Uluslar Ligi maçında İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelmeden önce gerilim yükselirken Thomas Tuchel, İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente'ye sert yanıt verdi. Irkçılıkla mücadele protokollerine ilişkin sözlerinin de la Fuente'ye aktarılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren İngiltere teknik direktörü ile mevkidaşı arasında kamuoyu önünde sert bir tartışma yaşandı.

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Tuchel medyanın yarattığı söyleme öfkeli

İngiltere'nin İspanya ile oynayacağı kritik maç öncesinde, iki teknik direktör arasında ırkçılığa ilişkin yaşanan söz düellosu gündemin önüne geçti. Tuchel, İspanya maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: “Evet, bu çok önemli. Çünkü çok kibar bir şekilde bir soru sordum ve siz hemen gidip teknik direktörünüze bunu söylediğimi aktarıyorsunuz. Bir soruya kibarca yanıt verdim. Irkçı bir eylem yaşanmasını asla beklemem. Soyunma odası, ırkçılığın en az olduğu yerdir. Olmaması gereken tam da bu ve basının yaptığı da bu.”

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir mesaj verdim. Ama çarpıtılan mesaj da bu oldu. Her zaman saygılı bir ortam beklerim. Elbette taraftarların takımlarını desteklemesini umuyorum ama hiçbir yerde ırkçılık beklemiyorum. Bu tür eylemlere karşı ilk ayağa kalkan ben olurum. Bana böyle bir şey yaşanırsa ne olacağını sorduklarında, ilgili protokolü açıklayacağımı söyledim. Hepsi bu. Ama yarın her zaman yaptığı şeyi yapacak ve birleştirecek.”

İspanya'nın üstünlüğüne son verme hedefi

Spain Training & Press ConferenceGetty Images

Sahada ise uluslararası futbolda başarının ölçütü hâline gelen İspanya ile karşılaşacak İngiltere'yi büyük bir mücadele bekliyor. De la Fuente, İspanya'yı tarihî bir başarı serisine taşıdı ve kısa süre önce kadrosunun profesyonel sorumlulukların ötesinde bizi birleştiren bir aile duygusuna sahip olduğunu belirtti. Tuchel de İspanya'nın son dönemde kazandığı çok sayıda kupa ve Uluslar Ligi'ndeki olağanüstü istikrarının ardından şu anda neredeyse “yenilmez” göründüğünü kabul ederek karşılarındaki görevin büyüklüğüne dikkat çekti.

Avrupa şampiyonu İspanya'nın yarattığı gözdağına rağmen Tuchel, kadrosunun sürpriz bir galibiyet alabilecek kaliteye sahip olduğuna inanıyor. İki takımın Wembley'deki önceki karşılaşmasında farkın az olmasını, aradaki mesafenin kapandığının kanıtı olarak gösterdi. Eski Chelsea teknik direktörü, maç öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İspanya yenilmez görünüyor. Etkileyici bir seri yakaladılar. Çok sayıda kupa kazandılar. Bu seriye son verip onları yenmeye çalışacağız. Dünya futbolunun iki büyük gücü karşı karşıya gelecek ve biz iyi bir dönemdeyiz. Wembley'de bunu başarmaya yakındık” dedi.

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Kane ve Bellingham'ın liderlik rolleri

England v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD4Getty Images

İngiltere'nin gücünü gösterecek bir galibiyet alma umutlarının merkezinde, bu sezon kulüp futbolunun en üst düzeyinde performans sergileyen Harry Kane ve Jude Bellingham var. Tuchel, Ballon d'Or gibi bireysel ödüllerin önemini bir kenara bırakarak bu yıldızların takıma nasıl katkı sağladığına odaklandı.

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Tuchel, İngiltere'nin büyük turnuvalarda dünyanın en güçlü millî takımlarını yenmek için aşması gereken zihinsel engellere de değindi. “İngiltere formasının ağır geldiğini” kabul etti ancak takımının yakın gelecekte büyük bir kupa kazanabileceğinde ısrar etti. Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “O çok önemli. Örnek olarak liderlik eden, herkes için rol model olan biri. Oyunun farklı bölümleri arasında bağlantı kurulmasına yardımcı oluyor. Topu rakip yarı sahaya taşımada büyük rol oynuyor. Evet, elbette büyük bir turnuva kazanabileceğimize yürekten inanıyorum. Dünya Kupası'ndan önce de buna inanıyordum, sonrasında da inanmaktan vazgeçmedim. Yarı finalde elenmek herkes için acı vericiydi ama gelişmeye devam etme isteğimiz var.”

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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