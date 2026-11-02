Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, takımının pazar günü Cagliari karşısında geriden gelerek aldığı 2-1'lik galibiyetle Serie A'nın zirvesinde puan farkını açmasına rağmen oyuncularından puan durumuna bakmamalarını istedi. İtalyan teknik adam, üst üste altıncı lig galibiyetini alan yenilgisiz takımının ayaklarının yere basması ve 40 puana ulaşmaya öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

Reklam

İtalyan teknik direktörden tam konsantrasyon talebi

Gattuso, Lazio 2010-11 sezonundan bu yana ilk kez 10 maç sonunda lider olsa da Stadio Olimpico'da temkinini korudu. Pazar günkü galibiyet, ev sahibinin Inter'in cumartesi günü AC Milan'a yenilmesinden yararlanmasını sağladı. Lazio ayrıca Simone Inzaghi'nin 2021'deki görev döneminden bu yana ilk kez ligde üst üste altı galibiyet aldı.

Son dakikalardaki kafa golü geri dönüşü tamamladı

İlk 10 maçında 24 gol atan ev sahibi, bunu 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez başardı. M'Bala Nzola'nın 20. dakikada attığı golle geriye düşen ev sahibi, Gustav Isaksen'in 36. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı. Sonradan oyuna giren Andrea Pinamonti ise 83. dakikada kafayla galibiyet golünü attı.

Puan durumundan ziyade kulübün 40 puanlık hedefine odaklanan Gattuso, DAZN Italia'ya şunları söyledi: "Hepimiz üst sıralardayız. Sezon başında belirlediğimiz 40 puanlık hedefe ulaşmak için hâlâ 12 puana ihtiyacımız var.

"Ligdeki her takım dengeli ve iyi organize olmuş durumda. Bu yüzden maç maç ilerlemeli ve sonunda nerede olacağımıza bakmalıyız. Şu anda puan tablosuna bakmamamız en iyisi, yoksa başımız döner. Çok çalışmalı, dinlenmeli, ardından yeniden çok çalışmalıyız."

Reklam Reklam

Namağlup lider pes etmiyor

Lider, Gian Piero Gasperini yönetiminde dört puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Roma ile birlikte bu sezon Serie A'da yenilgi yüzü görmedi.

Related Topics

Takımının önceki kupa yenilgisine verdiği tepkinin ardından kararlılığını koruması gerektiğini vurgulayan Gattuso, şöyle devam etti: "O yenilgi, yaptığımız işe olan inancımızı sarsmadı. Pes etmiyoruz. Çalışıyoruz, şikâyet etmiyoruz. Bizi ileriye taşıyan ruh bu, çünkü o olmadan sıradan bir takıma dönüşürüz."

Dirençli rakip karşısında oyunu değiştiren yedek oyuncularının hakkını veren Gattuso, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zor bir maçtı ve bu konuda Cagliari'nin hakkını teslim etmek gerek. Zorlandık ve oyuna sonradan girenler zihniyetleriyle maçı değiştirdi. Bu bizim için çok önemli bir maçtı, galibiyeti almak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Cagliari karşısında oynamak zor; iyi savunma ve hücum yapıyorlar."

Reklam

Millî aradan önce Napoli sınavı

Gattuso, takımını kasım ayındaki millî aradan önce oynayacağı son lig maçında formsuz Napoli ile karşılaşmaya hazırlayacak. Zirvedeki puan avantajını korumak isteyen takım için galibiyet serisini sürdürmek büyük önem taşıyor. Cagliari ise nisandan bu yana ilk kez üst üste dört Serie A yenilgisi aldıktan sonra hızla toparlanmak zorunda.