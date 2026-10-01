Başbakanın tartışmalı açıklamalarının ardından: İngiltere, City krizine ilişkin tutumunu resmen açıkladı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ofisi bugün perşembe günü, dün kulüp ve sahipleri hakkında yaptığı ve hükümetin dava sürecine ne ölçüde etki ettiği konusunda tartışma yaratan açıklamaların ardından, hükümetin Manchester City davasına ilişkin tutumunu netleştirmek üzere yeni bir açıklama yayımladı.

"10 Downing Street"in sözcüsü, "BBC" muhabiri Henry Zeffman'ın aktardığına göre şunları söyledi: "Başbakanın da açıkladığı gibi, ilk karar ciddidir ve hiç kimsenin kuralların üzerinde olduğuna dair bir izlenim söz konusu olamaz."

Sözcü sözlerine şöyle devam etti: "(Başbakan) ayrıca bağımsız sürecin hâlâ devam ettiğini vurguladı. Bu sürecin kendi yolunu tamamlamasına izin vermek ve sonucuna saygı göstermek şarttır. Herhangi bir ihlalin işlendiği kanıtlanırsa, bundan sorumlu olanlar uygun sonuçlarla yüzleşmelidir."

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Açıklama, Burnham'ın Manchester City'nin Birleşik Arap Emirlikli sahiplerinin kulübü satmaya karar vermesi halinde "son derece endişeli" olacağını söylediği ve 2008 yılında kulübü devralmalarından bu yana yaptıkları yatırımları övdüğü açıklamaların ardından geldi.

Aynı zamanda Burnham, disiplin sürecine müdahale etmek istemediğini belirterek davanın hâlâ temyiz aşamasında olduğuna dikkat çekti.

İngiltere Premier Lig, geçtiğimiz günlerde bağımsız bir komitenin Manchester City'yi 2009-2010 ile 2017-2018 arasındaki dokuz sezon boyunca mali kuralların ihlaline ilişkin tüm suçlamalarda suçlu bulduğunu, ayrıca soruşturmayla iş birliği yapmamaya ilişkin dört ihlalden üçünden mahkûm edildiğini açıklamıştı.

Lige göre komite, kulübün gelirlerini yapay olarak artırmak ve maliyetlerini 900 milyon sterlinden fazla düşürmek amacıyla hazırlanan bir plan kapsamında sahte ticari sözleşmelerin bulunduğu sonucuna vardı.

Beklenen itiraz

Ancak dava henüz sona ermedi; zira Manchester City, komitenin sonuçlarını reddettiğini ve masumiyetinde ısrarcı olduğunu açıklayarak, hukukta, ilkelerde ve olgularda "esasa ilişkin hatalar" bulunduğu gerekçesiyle karara itiraz edeceğini vurguladı.

Temyiz, davanın bir sonraki aşamasını oluşturuyor; zira itiraz üç kişiden oluşan yeni bir komiteye havale edilebilirken, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvuru hakkı bulunmuyor.

Güncel raporlar, sürecin birkaç ay sürebileceğine işaret ediyor; bu da davanın olası cezalarını, sportif ve hukuki yansımalarını şu an için açık bırakıyor.

Burnham'ın açıklamaları, özellikle hükümetin başına geçmeden önce Büyük Manchester kentinin belediye başkanı olması ve ayrıca kulüp sahiplerinin bölgedeki yatırımlarının sürmesinin önemini vurgulaması nedeniyle siyasi ve sportif çevrelerden eleştiri aldı.



