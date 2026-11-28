Son şampiyon Inter Miami ve Lionel Messi, Columbus Crew'a ikinci maçta 1-0 yenilerek MLS Cup play-off'larından elendi. İlk turdaki iki maçlık yenilginin ardından teknik direktör Cristian “Kily” Gonzalez, yıldızlarla dolu kadrosu iki maçta da gol atamamasına rağmen “başarısızlık” nitelemesini reddetti.

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Messi ve Inter Miami ilk turda sürpriz biçimde elendi

Son MLS Cup şampiyonu Inter Miami, cuma gecesi ScottsMiracle-Gro Field'da oynanan ikinci maçta Columbus Crew'a 1-0 yenilerek 2026 Audi MLS Cup play-off'larına ilk turda veda etti. Columbus'ın Nu Stadium'daki ilk maçta 10 kişi kalan Miami'yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Santi Rodriguez, Anass Zaroury'nin ortasında 92. dakikada galibiyet golünü atarak üç maç üzerinden oynanan serinin ilk iki maçta sonuçlanmasını sağladı.

Bu sonuç, Miami'nin 2011-12'deki LA Galaxy'den bu yana üst üste MLS Cup kazanan ilk takım olma hedefini sona erdirdi ve 2024'te Atlanta United karşısında yaşadığı erken play-off vedasını hatırlattı. “Herkes gibi ben de bu hayal kırıklığı nedeniyle çok üzgünüm” diyen teknik direktör Cristian “Kily” Gonzalez, gazetecilere şöyle devam etti: “Ama hayat devam ediyor. Başımızı dik tutmalıyız.”

Messi ve takım arkadaşları için ‘başarısızlık sözü fazla ağır’

Messi'nin 26 gol ve 17 asistle öncülük ettiği Miami, normal sezonda ligin en yüksek gol sayısı olan 80 gole ulaşmasına rağmen üst üste iki maçta gol atamadı. Luis Suarez, Rodrigo De Paul, Casemiro ve German Berterame gibi yıldızlar kilidi açamadı. Casemiro'nun bir golü iptal edilirken Berterame kale dibinden bir fırsatı kaçırdı.

Gonzalez, “Böyle şeyler olur. Dünyanın en iyi oyuncusu [Messi] takımınızdayken bu aşamada kaybederseniz herkesin ‘başarısızlık’ sözcüğünü kullanmaya başlaması normal” dedi. “Ama tekrar söyleyeceğim: Çaba göstermediğiniz zaman ‘başarısızlık’ sözcüğü çok farklı bir anlam taşır. Mesele isimler değil, performanstı. Talihsiz elenmemize rağmen takımın bugün iyi oynadığını düşünüyorum.”

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Gonzalez, eylüldeki kupanın ardından kısa görev süresini değerlendirdi

Gonzalez, yalnızca iki ay önce göreve geldi ve Inter Miami'yi eylülde Campeones Cup şampiyonluğuna taşıyarak görevine başladı. Bu, Messi'nin 2023'te gelişinden bu yana kulübün kazandığı dördüncü kupaydı. Messi üst üste üçüncü Landon Donovan MLS MVP ödülünü kazanarak tarih yazmaya yakın olsa da Arjantinli teknik direktör, erken elenmenin takımının çabasını tanımlamadığını vurguladı.

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Gonzalez, “İki aydır görevdeyim ve bana göre ‘başarısızlık’ sözü hayatta fazla ağır. Bu futbol” diye ekledi. “... Futbolda böyle şeyler var: Bazen sıra size gelir, bazen gelmez. Şimdi elenen taraf olma sırası bizde.”

Columbus yoluna devam ederken Miami'yi sezon arası soruları bekliyor

Geçici teknik direktör Laurent Courtois yönetiminde yükselişte olan Columbus Crew, gelecek hafta Doğu Konferansı yarı finalinde New England Revolution veya Philadelphia Union ile karşılaşacak. Inter Miami ise beklenenden erken başlayan bir sezon arasına giriyor.

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Messi, Suarez, De Paul ve Casemiro'nun şampiyonluğu koruma mücadelesini kupasız tamamladığı Miami, normal sezondaki bir başka güçlü performansının ilk turda yetersiz kalmasının ardından toparlanmak zorunda.