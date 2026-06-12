Barcelona, büyük Avrupa kulüplerinin yoğun rekabeti ve müzakerelerin zorlu geçmesi ile Atlético Madrid'in transferi kolaylaştırma konusundaki tereddütlerine rağmen, Arjantinli forvet Julián Álvarez'i kadrosuna katma çabalarını sürdürüyor.

Alvarez, özellikle Robert Lewandowski'nin ayrılışının yaklaşmasıyla birlikte, Katalan kulübünün hücum hattını güçlendirmek için öncelikli hedefi olarak görülüyor. Oyuncu, spor direktörü Deco ve teknik direktör Hans Flick'ten açık bir teknik destek görüyor. İkili, Alvarez'i gelecek sezon takımın projesi için ideal forvet olarak görüyor.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Alvarez Barcelona'ya transfer olmak istediğini açıkça belirtti, ancak Atletico Madrid'in sert tutumu ve başta Paris Saint-Germain olmak üzere diğer kulüplerin rekabete girmesi nedeniyle görüşmeler sorunsuz ilerlemiyor.

Buna rağmen, Barcelona yetkilileri iyimserliklerini koruyorlar ve oyuncunun "Blu-grana" forması giyme konusundaki güçlü isteği ile yaz transfer döneminin aylarca açık kalmasının kendileri lehine iki faktör olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca kulüp, son zamanlarda İngiliz oyuncu Anthony Gordon'u transfer ederek hücum hattını güçlendirdi.

Bu çabalar, kulüp içinde acı verici geçmiş deneyimlerin tekrarlanacağına dair endişeler arasında gerçekleşiyor. Barcelona yetkilileri, son anda transfer etmek üzere oldukları büyük isimleri kadroya katmakta nasıl başarısız olduklarını çok iyi hatırlıyorlar. Bunların en önemlisi, geri adım atmadan önce takımın oyuncusu olmak üzere olan İspanyol Nico Williams'tı.

"Kaçırılan büyük oyuncular" listesinde Paul Pogba, Marco Verratti, Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Matthijs de Ligt ve David Beckham gibi önemli isimlerin yanı sıra Ander Herrera, David Luiz, Diego Costa ve Marco Reus gibi isimler de yer alıyor. Bu transferlerin gerçekleşmemesinin nedeni ise finansal, teknik veya kişisel sebeplerdi.