İspanya Futbol Federasyonu, son Madrid derbisinin hakemi Ortiz Arias'ın eski açıklamalarını yayınlamasının ardından medyada tartışma yarattı. İspanyol gazeteleri bu paylaşımı, geçtiğimiz pazar günkü maçta tartışma yaratan hakem kararlarının ardından Real Madrid'in saldırısına bir yanıt olarak değerlendirdi.

Hakem, hakemlerin maruz kaldığı baskılardan söz ederek, çoğu zaman mağlubiyetlerin sorumluluğunu üstlerine yıkmak için "kolay bir hedef" haline geldiklerini vurguladı. Ayrıca Negreira davasının İspanyol hakemliğinin imajı üzerindeki etkisine ve bunun sonucunda hakemlere yönelik eleştirilerin ve şiddetin artmasına da değindi.

Tarihi bir olay tartışmaya dönüşüyor

Arias, Atletico ile Real arasında "Riyad Air Metropolitano" stadında oynanan Madrid derbisini yönetmişti. Karşılaşma, maçın ardından özellikle bazı kesimlerin Atletico Madrid'in oyuncuları Kang-in Lee ve Cristian Romero'ya kırmızı kart gösterilmesi gerektiği yönündeki talepleri nedeniyle hakem tartışmasına sahne oldu.

Maçtan önce Madridli hakem, İspanya'nın başkentinden Madrid derbisini yöneten ilk hakem olarak tarihe geçmiş, bu adım da hakem komitesinin hakem atamalarında bölgesellik ilkesine bağlı uzun süredir devam eden bir geleneğe son vermişti.

Ancak maçtan sonra Arias'ın kararları, "Santiago Bernabeu" kalesinin koridorlarında büyük bir öfkeye yol açtı. Kraliyet kulübü, hakemin performansına itirazını Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun açıklamaları, kulübün resmi kanalı ve yönetimden gelen resmi açıklamalar aracılığıyla dile getirdi.

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"Kulüpler mağlubiyetlerin sorumluluğunu bize yıkıyor"

Arias'ın başrolde olduğu derbi maçının ardından, İspanya Futbol Federasyonu'nun Madrid'deki resmi hesapları, hakemle bu sezon başlamadan önce yapılan bir röportajdan kesitleri yeniden yayınladı. Hakem bu röportajda hakemlikle ilgili çeşitli konulara değinmiş, bunların arasında kulüplerin sonuçların gerçek nedenlerini araştırmak yerine mağlubiyetlerin sorumluluğunu hakemlere yüklemesi de yer almıştı.

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İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Arias şöyle konuştu: "Hakemler en zayıf halkadır. Hata yaptığımda ve insanların eleştirilerini bana yöneltmesini istemediğimde, hatanın ya da mağlubiyetin sorumluluğunu hakeme yüklerim, çünkü o karşılık veremeyecektir. Herkes de bu söylemi kabul edecektir. Bunu yapan pek çok kulüp var."

Şöyle devam etti: "Bazen yanlış yapabileceğimiz ya da insanların anlamasının zor olabileceği kararlar aldığımızı anlıyorum. Ve çoğu zaman kuralları doğru şekilde uyguluyoruz, ama insanlar bunu anlamıyor, tıpkı elle oynama durumlarında olduğu gibi. Sonuçta talimatları ya da kuralları koyan biz değiliz."

Hakem sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz kuralları, bir hâkimin ceza hukukunu ya da medeni hukuku uygulaması gibi uyguluyoruz. Biz de aynı şeyi yapıyoruz."

İspanyol hakem, maçların ardından hakemlerin maruz kaldığı eleştirilere de değinerek, kendilerine soruların yöneltiliş biçiminin oyunculara yaklaşım biçiminden çok farklı olduğuna dikkat çekti.

Şöyle açıkladı: "Gazeteci bana ne soracak? Penaltıyı neden vermedin? Bir oyuncuya 'Penaltıyı neden kaçırdın?' diye soran bir gazeteci tanımıyorum. Çünkü o oyuncu golü atmak istiyordu."

Şunları ekledi: "İnsanların, benim kararlarımda isabetli olarak geçimimi sağladığımı anlaması zor. Ben kararlarımda isabetli olmak istiyorum, tıpkı bir futbolcunun başarılı olmak istemesi gibi. Ve bir oyuncuya, kaleci sahası içinden apaçık bir golü nasıl olup da kaçırdığı ve topu üst direğin üzerinden gönderdiği asla sorulmaz."

Şöyle devam etti: "O oyuncu golü atmak istiyordu. Ben de tüm penaltılarda, tüm kırmızı kartlarda ve aldığım tüm kararlarda isabetli olmak istiyorum, tabii ki, çünkü bu beni mesleğimde daha iyi yapacaktır. İnsanların bunu anlaması gerektiğini düşünüyorum."

"Negreira davası hakemliğe büyük zarar verdi"

2021 yılından bu yana İspanya birinci ligindeki maçlarda görev alan hakem, Negreira davasına ve bunun İspanyol hakemler üzerindeki etkisine değinerek, davanın hakemliği çevreleyen ortamın gerginleşmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Şu anda çok fazla şiddet var. Çocuklarımı izlemek için bir stada gidiyorum ve hakemleri yolsuzlukla suçlayan tezahüratlar duyuyorum. Reflektörler üzerimize çevrildi."

Ortiz Arias, görüşünü açıklamak için şöyle bir örnek verdi: "Diyelim ki bir şirkette çalışansınız ve şirketin yöneticilerinden biri yapmaması gereken şeyler yaptı. Bu sizi yolsuz mu yapar? Kesinlikle hayır diye düşünüyorum."

Hakem, yöneticilerin davranışlarıyla hakemlik sistemindeki diğer çalışanların ayrılması gerektiğinin altını çizerek şöyle dedi: "Durum çok açık. Son derece kötü şeyler yapan bir yöneticiyle geri kalanlar karıştırılmamalı. Ve eğer olan biten her şey doğruysa, bunun bedelini ödemesini diliyorum, bunu da hâkimler belirleyecek, çünkü bize büyük bir zarar verdi."

Ortiz Arias sözlerini şöyle noktaladı: "İşte bu yüzden eskiye kıyasla çok daha fazla şiddet var. Sanırım o tünelden yavaş yavaş çıkmaya başladık, ama bu bize çok pahalıya mal oluyor."

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