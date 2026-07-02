"Başarısız ve zayıf bir lider"... Emekli olmayı reddetmesinin ardından Dosari'ye karşı kitlesel bir tepki dalgası

Suudi Arabistan’da son birkaç saat içinde sosyal medya platformları, Suudi milli takım kaptanı Salem Al-Dossari’nin uluslararası futboldan emekli olmayı reddettiği ve önümüzdeki turnuvalarda, başta Körfez Kupası ve Asya Kupası olmak üzere, “Yeşiller” ile devam etme kararlılığını teyit eden haberlerin ardından adeta alev aldı.

Al-Dossari’nin kararı, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda üç maçta sadece iki puan toplayarak grubunu son sırada tamamlayıp grup aşamasından elenmesinin ardından taraftarların hâlâ öfke içinde olduğu bir dönemde geldi.

Ayrılmasını talep eden hashtag

Suudi milli takım taraftarları, “X” platformu üzerinden “Salem Al-Dosari’nin emekli olması” hashtag’ini başlattı. Bu hashtag, en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yükselirken, Yeşiller’in kaptanının uluslararası kariyerine son vermesi ve önümüzdeki dönemde milli takımı yönetecek yeni bir nesle yol açması yönünde geniş çaplı talepler dile getirildi.

Taraftarların çoğu, özellikle Dünya Kupası’ndaki performansının ardından, Al-Dosari’nin devam etmesinin milli takımın yeniden yapılanma sürecine fayda sağlamayacağını düşündü. Bazıları, bu performansı, uluslararası arenada rekabet etmeyi hedefleyen bir milli takım kaptanına yakışır düzeyde olmadığını belirtti.

Dünya Kupası nedeniyle sert eleştiriler

Yorumlarda Al-Hilal yıldızına sert saldırılar yöneltildi. Bir taraftar, “Dünya Kupası’ndaki şok edici performansının ardından emekli olmalısın” yazarken, bir diğeri ise “Sen zayıf bir kaptansın ve üstlendiğin sorumluluğun büyüklüğünün farkında değilsin” dedi.

Eleştiriler bununla da kalmadı; bazı taraftarlar onu “başarısız” olarak nitelendirerek, sahada beklenen katkıyı sağlayamadığını ve turnuva boyunca milli takımın yaşadığı krizden çıkmasını sağlayamadığını öne sürdü.

Ayrıca okuyun... Mahrez ve Salah arasında... “Arapların gururu” mücadelesi ABD Dünya Kupası’nda yeniden alevleniyor

Buna karşılık, taraftarların bir başka kesimi ise Al-Dossari’yi savundu ve başarısızlığın sorumluluğunu tek bir oyuncuya yüklemenin haksızlık olduğunu, Dünya Kupası’nda yaşananların turnuva başlamadan çok önce başlayan birikmiş teknik ve idari hataların sonucu olduğunu vurguladı.

Görünüşe göre, Salem El-Dosari konusu, önümüzdeki dönemde Suudi futbolunda en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam edecek. Oyuncu, milli takımdaki kariyerine devam etme konusunda ısrarcıyken, taraftarlar ise milli takımdaki kariyerine son vermesini talep ederek baskılarını sürdürüyor.