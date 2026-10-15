Arsenal ve Manchester City'nin Real Madrid'in yıldızlarından biriyle anlaşma hayalleri, oyuncunun İspanyol kulübüyle sözleşmesini uzatmayı kabul etmesinin ardından suya düştü. İngiliz "Team Talk" sitesi haberi duyurdu.

Site, bugün perşembe günü, 21 yaşındaki Türk milli oyuncu Arda Güler'in geçen hafta sözleşmesini iki yıl uzatmayı kabul ettiğini ve böylece en az 2031 yılına kadar Real Madrid'e bağlandığını aktardı.

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Oyuncu, geçen yaz transfer döneminde Premier Lig'den birçok kulübün hedefindeydi; Arsenal ve Manchester City, üst düzey hücum takviyeleri arayışları kapsamında onu kadrosuna katmak için özel bir ilgi göstermişti.

"Team Talk", iki kulübün de Güler'in temsilcileriyle görüşmeler yaptığını, oyuncuya kendisiyle ilgili planlarını sunduğunu ve İspanya'nın başkentinden ayrılması için onu ikna etmeye çalıştığını doğruladı.

Başarısız bir kumar

İlgilenen kulüpler, yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetiminde Güler'in Real Madrid'deki konumunun daha istikrarsız hale geleceği ve bunun da ayrılığının kapısını açabileceği üzerine oynamıştı. Ancak oyuncu, Beyaz Kulüp yönetiminden uzun vadeli planların temel bir parçası olduğuna dair güvence aldı.

Ayrıca Türk futbolcu, kulüp başkanı Florentino Perez'e yakın isimlerden biri olarak görülüyor; bu da Real Madrid içindeki konumunu güçlendiriyor.

Arsenal ve City'nin tekliflerinin cazibesine rağmen, Mourinho'nun oyuncuya duyduğu beğeniyi açıkça ortaya koymasının ardından iki İngiliz kulübünün görevi daha da zorlaştı.

Bu durum oyuncunun süre alışına da yansıdı; Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana düzenli olarak sahaya çıkıyor ve dün akşam, çarşamba günü Real Madrid'in Roma'yı 4-3 yendiği maçta iki asist yaptı.

Aynı kaynak, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da bu yıl içinde Güler'in temsilcileriyle temas kurduğunu ekledi; bu da Türk oyun kurucunun gördüğü ilginin boyutunu yansıtıyor.



