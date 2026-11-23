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Orta saha oyuncusunun özelliklerinin Real Madrid teknik direktörünün özellikle hoşuna gittiği belirtiliyor.

Borussia Dortmundlu Felix Nmecha'nın, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği oyuncu olarak Real Madrid'in yeniden gündeminde olduğu iddia edildi. İspanyol spor gazetesi Sport bunu yazdı. Habere göre, "orta saha canavarı" olarak tanıtılan Alman milli futbolcu, Portekizli teknik direktörün Real Madrid orta sahasında görmek istediği özelliklerin çoğuna sahip : fizik gücü, koşu kapasitesi, sahadaki varlığı ve topla oynarken ya da rakipteyken yaptığı başarılı hamleler. Mourinho'ya göre Nmecha, Madrid'deki "projesinin başarısının anahtarı" olabilir.

Real Madrid'in iki yıl kupasız kalmasının ardından Mourinho, Blancos'un başına yeniden geçti. Ligdeki ilk 13 maçının 11'ini kazanan Madrid ekibi, şu anda ikinci sırada ve ezeli rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde. Mourinho, ilk yaz transfer döneminde takımı büyük ölçüde yeniden yapılandırırken Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva gibi daha deneyimli oyunculara da yöneldi. Real Madrid ayrıca RB Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında Yan Diomande'yi ve Levante'den 25 milyon euro karşılığında Carlos Espi'yi transfer ederek iki genç yeteneği kadrosuna kattı.

Nmecha'nın yüksek bir bedelle BVB'den ayrılabileceği bir süredir konuşuluyor. İddiaya göre sarı-siyahlılar orta saha oyuncusu için 100 milyon euro istiyor. İspanyol gazetesi ise Nmecha'nın transfer bedelinin 80 milyon euro olabileceğini öne sürüyor. Gazete, "Onun transferi, mevcut seçeneklerden farklı bir oyuncu profili kazandırır ve özellikle en yüksek tempolu maçlarda değerli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

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Toni Kroos ve Luka Modric'in ayrılıklarından bu yana Real Madrid'in orta sahası, kulübün çözmesi gereken en büyük sorun oldu. Birçok uzmana göre ikilinin yerine uygun oyuncuların bulunamaması, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa yönetiminde geçen iki yılın kupasız tamamlanmasına katkıda bulundu.

Nmecha, bu sezon BVB formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 17 resmi maçta beş gol attı. Mart 2023'teki ilk maçından bu yana Almanya adına 15 milli maça çıktı ve üç gol kaydetti.