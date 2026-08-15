Levski Sofya, Marko Grujic'in transferini resmen açıkladı. Eski Liverpool orta sahası, sözleşmesini bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan Bulgaristan şampiyonuyla bir yıllık anlaşma imzaladı.

Grujic, Ocak 2016'da Jürgen Klopp'un Liverpool'daki ilk transferi olmuştu. Bugün 30 yaşında olan Sırp oyuncu, The Reds formasıyla 16 maça çıktı ancak burada hiçbir zaman tam anlamıyla iz bırakmayı başaramadı.

Ön libero oyuncusu sırasıyla Kızılyıldız Belgrad, Cardiff City, Hertha BSC ve Porto'ya kiralandı. Son olarak adı geçen kulüp, onu 2022'de bonservisiyle kadrosuna kattı ve Grujic asıl büyük başarılarını da burada yaşadı.

Nitekim sağ ayaklı oyuncunun kariyerinde bir Portekiz ligi şampiyonluğu, bir Süper Kupa ve tam üç kupa bulunuyor. 2025 yazında AEK Atina'ya transfer oldu ve burada ilk, aynı zamanda tek sezonunda doğrudan Yunanistan şampiyonu oldu.

Bu şampiyonluk AEK'ye Şampiyonlar Ligi ön elemesinde yer kazandırdı ve kaderin cilvesi olarak Yunan ekibi şimdi Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesindeki son engelde Levski ile eşleşti.

Bulgar devinde kulübenin başında eski Fortuna Sittard teknik direktörü Julio Velázquez bulunuyor. 2022 ile 2023 arasında Limburg'da görev yapan İspanyol çalıştırıcı, Hollanda'da daha çok kulübe kenarındaki taşkınlıklarıyla tanınıyor.

Sofya'da ise, Real Zaragoza'daki kısa görevinin ardından çalışmaya başladığı bu yerde, statüsü çok daha olumlu. İlk (yarım) sezonunda ikinci oldu, ancak Levski'deki ilk tam sezonunda Ludogorets'i üst üste 14 şampiyonluğun ardından tahttan indirmeyi başardı.

Bu başarı ayrıca Levski'ye Şampiyonlar Ligi birinci ön eleme turu bileti de getirdi. Velázquez yönetimindeki Levski sırasıyla Borac Banja Luka, Universitatea Craiova ve Kairat Almatı'yı geçti.

Böylece başkent ekibi en azından Avrupa Ligi lig aşamasını garantiledi, ancak 2007'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı umuyor.