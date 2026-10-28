Eder Sarabia yeni bir teknik direktörlük görevi buldu. 126 yaşındaki kulüp Espanyol, 46 yaşındaki Bask teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığını resmî kanallarından duyurdu. Sarabia tanıdık bir yere dönüyor. Futbolculuğu döneminde Katalan ekibinin formasını 82 kez giymişti.

Sarabia, UD Las Palmas, Real Betis ve FC Barcelona'da birlikte çalıştığı Quique Setién'in uzun yıllar yardımcılığını yaptı. İspanyol teknik adam daha sonra takım çalıştırmaya başladı ve sahibi Gerard Piqué olan FC Andorra'yı ikinci lige yükseltti.

Sarabia, hayal kırıklığı yaratan bir dizi sonucun ardından Mart 2024'te görevden alındı. Bir sonraki yaz Elche CF ile bir sezonluk sözleşme imzaladı ve takımın LaLiga'ya yükselmesine katkı sağladı.

Sarabia sözleşmesini uzattı, Eylül 2025'te LaLiga'da ayın teknik direktörü seçildi ve iyi sonuçları çekici, hücum odaklı oyun tarzıyla birleştirdi.

Gelecek maçlar VIL La Liga 16:00 ESP

Elche puan tablosunda gerilese de asıl hedefi olan ligde kalmayı başardı. Sarabia, dinlenmeye ihtiyaç duyduğu için o sezonun sonunda görevinden ayrıldı. Birkaç ay kulüpsüz kaldıktan sonra kariyerini şimdi Barselona'da sürdürecek.

Espanyol böylece yeni bir teknik direktör atamak için fazla beklemedi. Salı akşamı, Copa del Rey'de dördüncü lig ekibi Sestao River Club'a 4-3'lük skorla elenmesinin ardından teknik direktör Manolo González, kulüpte beş ay görev yaptıktan sonra işten çıkarıldı.

Sarabia'yı gelecek salı basına resmen tanıtacak olan Espanyol, şu anda LaLiga'da 18. sırada. Cuma günü Villarreal'e karşı oynanacak maçta Espanyol B'nin teknik direktörü Sergio García geçici olarak takımın başında olacak. Los Pericos son beş lig maçında yalnızca bir puan topladı.



