Brest, cumartesi akşamı Angers'ı 5-1 gibi geniş bir skorla yenerken, bu zaferin en önemli katkı sağlayıcılarından biri Ludovic Ajorque oldu.

32 yaşındaki golcü, maçta skoru açtı; ayrıca fizik gücü sayesinde Angers savunması için bir baş ağrısı kaynağı oldu ve Brest'in geliştirdiği ataklara da katkı sundu.

Bu performans, teknik direktörü Julien Lachuer'i forvetinin potansiyeline dikkat çekmeye ve Zinedine Zidane tarafından Fransa Millî Takımı'na çağrılma olasılığından söz etmeye ikna etti.

Julien Lachuer'in Ligue +1 kanalına verdiği açıklamaları Foot Mercato sitesi yayımladı. Lachuer şöyle dedi: "Millî Takım teknik direktörünün ceza sahası içinde güçlü bir varlık gösteren bir oyuncu istediğini duydum. Eğer maçı televizyon karşısında izliyorsa, Ajorque'un Fransa Millî Takımı'na çağrılması fikrini savunurum. Her hâlükârda bunu hak ediyor."

Lachuer'e göre Ajorque, kısa süre önce Fransa Millî Takımı'na çağrılan ve Zidane yönetiminde iyi bir görüntü veren Esteban Lepaul gibi daha üst seviyelere talip olmalı.

Teknik direktör, Fransa Ligue 1'deki performansın millî takım kapılarını açabileceğini düşünüyor ve millî takım teknik direktörü üzerinde baskı kurmadan oyuncularını bu hedefe yönelmeye teşvik ediyor.

Lachuer şöyle açıkladı: "Hedeflerimiz olmalı. Brest ile Fransa Ligue 1'de maç oynamakla yetinmemeliyiz; en üst seviyelerde oynamayı hedeflemeliyiz."

Teknik direktör bunları söylerken aynı zamanda Ajorque'un bağlılığının ve günlük çalışmasının altını çizdi.

Golcü oyuncu, Fransa Ligue 1'de çıktığı 204 maçta şimdiden 69 gol kaydetti; bu istatistik, teknik direktörünün ona Fransa Millî Takımı'nda bir şans verilmesini isterken dayandığı argümanları güçlendiriyor.