Hilal, Suudi Roshn Ligi'ndeki güçlü başlangıcını sürdürdü. Bugün perşembe akşamı ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynadığı maçta ev sahibi Feyha'yı 3-0 mağlup eden mavili takım, bu sezon üst üste ikinci galibiyetini alarak puan tablosunun zirvesine yükseldi ve turnuva tarihindeki en uzun yenilgisiz serisine bir adım daha yaklaştı.

Hilal adına ilk golü 31. dakikada Sırp Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. İkinci yarının başında Sultan Mendeş takımının ikinci golünü eklerken, mavili takımın üçüncü golü 88. dakikada Nasser al-Dawsari'den geldi.

Hilal, üçüncü golü daha erken bir dakikada ekleyebilirdi; ancak Hollandalı Crysencio Summerville 81. dakikada topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdiği penaltı atışını kaçırdı.

44 maçtır yenilgisiz

"er-Riyadiyye" gazetesine göre Hilal, profesyonel ligdeki yenilgisiz maç serisini üst üste 44 maça çıkardı. Bu seri, 4 Nisan 2025'te Nassr'a 3-1 yenildikten sonra başlamıştı.

Takım, turnuva tarihindeki en uzun yenilgisiz serisine ulaşabilmek için Halic ve Ahli ile oynayacağı önümüzdeki iki maçta yenilgiden kaçınmak zorunda. Söz konusu seri, Jorge Jesus yönetiminde Mayıs 2023 ile Kasım 2024 arasında üst üste 46 maça ulaşmıştı. Ayrıca beşinci haftada Şebab karşısında yenilgiden kaçınması halinde yeni bir rekora (47 maç) imza atabilir.

Hilal ayrıca, profesyonel lig tarihindeki en uzun yenilgisiz maç serisi rekoruna ulaşmaktan yalnızca 7 maç uzakta. Söz konusu rekor, 2014 ile 2016 yılları arasında üst üste 51 maç boyunca yenilgisizlik serisini koruyan Ahli'ye ait.

Hilal zirvede, Feyha puansız

Hilal puanını 6'ya yükseltti. İlk haftada Feysali'yi 4-2 mağlup ettikten sonra tam puanla devam eden mavili takım, puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.

Buna karşılık Feyha, kötü başlangıcını sürdürdü. Açılış haftasında Neom'a 2-1 yenilen takım, üst üste ikinci mağlubiyetini alarak puansız bir şekilde son sırada kaldı.

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