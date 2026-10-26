Luis de la Fuente, dünya futbolunun en iyi teknik direktörü seçilmesinin ardından modern dönemin en büyüklerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdı. İspanyol teknik direktör, millî takımını futbolun zirvesine taşıdığı tarihî bir dönemin ardından bu prestijli ödülü kabul etti.

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İspanyol taktik ustası için zafer gecesi

De la Fuente, Johan Cruyff Ödülü'nü alarak resmen dünyanın en iyi teknik direktörü seçildi 2026 Ballon d'Or töreninde. Deneyimli teknik adam, İspanya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan baskın performansın ardından ödülün açık favorisiydi. Takımı, taktik disiplin ile yaratıcı oyununu birleştirerek taraftarları büyülemişti.

Ödülü almak için sahneye çıkan De la Fuente, gecenin önemine rağmen mütevazı tavrını korudu. Meslektaşlarının kalitesini ve böylesine büyük başarılara ulaşmak için gereken ortak çabayı vurguladı. Yıldızlarla dolu salona hitaben, “İyi akşamlar, bu ödülü almak benim için gerçek bir onur. Bu bir onur; adaylar arasında yer almak bile başlı başına bir ödüldü. Bu nedenle burada olmayı hak eden diğer adayları da tebrik etmek istiyorum. Bunu kolektif bir başarı olarak görüyorum: Harika bir oyuncu ve teknik ekip grubu. İzin verirseniz, dünyanın en iyileri,” dedi.

Ödül için güçlü rakiplerini geride bıraktı

Cruyff Ödülü için yarış son derece çekişmeliydi; adaylar arasında unutulmaz sezonlar geçiren birçok teknik direktör vardı. De la Fuente, Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta ve Aston Villa'yı Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşıyan Unai Emery'nin de aralarında bulunduğu güçlü İspanyol rakiplerini geride bıraktı. Beş kişilik kısa listeyi Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany tamamladı. Ancak Belçikalı teknik adam, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı.

Rakiplerinin başarılarına rağmen De la Fuente'nin Dünya Kupası zaferi, oy kullananlar için belirleyici oldu. İspanyol teknik adam, federasyondaki herkesin kendisini bu zaferin bir parçası olarak hissetmesini sağlamak için sahnedeki konuşmasında, “RFEF'e (İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu), başkana, sportif direktöre ve tüm personele teşekkür etmek istiyorum. Elbette menajerlik ajansıma da,” dedi.

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Dünya şampiyonlarının başarısının ardındaki felsefe

İspanya'yı EURO 2024 şampiyonluğuna taşıdığında oylamayı üçüncü sırada tamamlayan 65 yaşındaki teknik adam, Dünya Kupası zaferinin ardından bu kez büyük ödülün sahibi oldu. Ancak De la Fuente, bu başarıları kariyerinin zirvesi olarak görmek yerine gelecek için bir itici güç olarak değerlendiriyor. Salondaki efsanelere ve basın mensuplarına, “Başarı nihai hedef değildir: Bu ödül, ulaşılmış bir hedef değil, bir motivasyon kaynağı,” diye açıkladı.

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Sürekli gelişimin önemini vurgulayan De la Fuente, kendisine destek olanları da anarak konuşmasını şöyle tamamladı: “Sözlerimi aileme, burada olanlara ve artık aramızda olmayanlara teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Anne babamı ve kardeşimi anıyorum.” Ayrıca, “Bireysel başarılar, kolektif bir başarının yansımasıdır,” dedi.

Romeu, ödülün ardından Barcelona yıldızlarına teşekkür etti

Barcelona Teknik Direktörü Pere Romeu, Yılın Kadın Futbolu Teknik Direktörü seçildi Ballon d'Or töreninde ve Katalan deviyle geçirdiği olağanüstü sezonu ödülle taçlandırdı. Ödülünü almak üzere sahneye çıkan Romeu, “Burada olmak ve bu ödülü almak büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederim. Diğer herkesi de tebrik ederim,” diyerek minnettarlığını dile getirdi.

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İspanyol teknik adam, aldığı bireysel ödülü takımının ortak çabasına ve son yıllardaki istikrarlı üstünlüğüne bağladı. Romeu, “İkinci olarak, bunun kolektif bir ödül, takım için bir ödül olduğunu düşünüyorum. Mükemmel futbolcularımız var ve önceki şampiyonluklarda birçok şampiyonluk kazandık,” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Geçtiğimiz sezonda yer alan tüm futbolculara çok minnettarım.”