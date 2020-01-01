Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki kura çekimi ne zaman?

Avrupa'nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda son 16'ya kalan Başakşehir'in rakibi belli oluyor. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA 'nde adını son 16 turuna yazdıran 15 takım belli oldu. Sporting'i müthiş bir zaferle geçen de adını son 16'ya yazdırarak kulüp tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonunda çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek takımların eşleşmeleri, yapılacak kura çekimi sonrası oluşacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi 28 Şubat Cuma günü TSİ 15:00'te yapılacak.

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Turnuvanın bu turdaki kura çekiminde seribaşı uygulaması kalkacak ve takımların temsil ettiği ülkelerin bir önemi kalmayacak.

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Son 16 turu eşleşmelerinin ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart'ta oynanacak.

Bu kupadaki tek temsilcimiz olan Başakşehir de kuraya katılacak takımlar arasında yer alıyor.

Başakşehir'in muhtemel rakipleri

(İskoçya), ( ), Wolverhampton (İngiltere), LASK Linz ( ), (İsviçre), (İtalya), (Almanya), (İspanya), ( ), Kopenhag ( ), (İtalya), (İngiltere), (İspanya), Olympiakos (Yunanistan)